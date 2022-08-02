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В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/ranenyy-1806701478.html
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 02.08.2022
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель ранен в Киевском районе Донецка при подрыве на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:50
2022-08-02T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
дарья морозова
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в Киевском районе Донецка при подрыве на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Население Донецка продолжает страдать от рассыпанных запрещенных противопехотных мин ПФМ-1. В Киевском районе города по ул. Новоясиноватской ранение получил мирный житель 1968 г.р. Доставлен в Республиканский травматологический центр", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в ДНР заявляли, что украинские войска наносят удары по территории республики снарядами, начиненными минами "Лепесток". Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям украинских войск, которые дистанционно минируют населенные пункты ДНР минами такого типа.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220729/obezvrezhivanie-1805994773.html
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в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, оон, вооруженные силы украины
15:50 02.08.2022
 
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"

Штаб теробороны ДНР: в Киевском районе Донецка на мине "Лепесток" подорвался мирный житель

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улице Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в Киевском районе Донецка при подрыве на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"Население Донецка продолжает страдать от рассыпанных запрещенных противопехотных мин ПФМ-1. В Киевском районе города по ул. Новоясиноватской ранение получил мирный житель 1968 г.р. Доставлен в Республиканский травматологический центр", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 21:34Специальная военная операция на Украине
Саперы МЧС ДНР обезвреживают украинские "Лепестки" в Донецке
Ранее в ДНР заявляли, что украинские войска наносят удары по территории республики снарядами, начиненными минами "Лепесток". Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям украинских войск, которые дистанционно минируют населенные пункты ДНР минами такого типа.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
06:41Специальная военная операция на Украине
Россия направила генсеку ООН данные об использовании ВСУ мин "Лепесток"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаООНВооруженные силы Украины
 
 
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