https://ria.ru/20220802/ranenyy-1806701478.html
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 02.08.2022
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Мирный житель ранен в Киевском районе Донецка при подрыве на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:50
2022-08-02T15:50
2022-08-02T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
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донецкая народная республика
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украина
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Мирный житель ранен в Киевском районе Донецка при подрыве на мине ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Население Донецка продолжает страдать от рассыпанных запрещенных противопехотных мин ПФМ-1. В Киевском районе города по ул. Новоясиноватской ранение получил мирный житель 1968 г.р. Доставлен в Республиканский травматологический центр", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в ДНР заявляли, что украинские войска наносят удары по территории республики снарядами, начиненными минами "Лепесток". Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям украинских войск, которые дистанционно минируют населенные пункты ДНР минами такого типа.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220729/obezvrezhivanie-1805994773.html
https://ria.ru/20220802/lepestok-1806563235.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, оон, вооруженные силы украины
В Донецке мужчина подорвался на мине "Лепесток"
Штаб теробороны ДНР: в Киевском районе Донецка на мине "Лепесток" подорвался мирный житель