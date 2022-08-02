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Системы ПВО сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 02.08.2022
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Системы ПВО сбили пять украинских дронов
Системы ПВО сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 02.08.2022
Системы ПВО сбили пять украинских дронов
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также перехватили два снаряда РСЗО... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:01
2022-08-02T15:01
в мире
херсонская область
сергеевка
харьковская область
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" около Херсона, сообщили во вторник в Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр Харьковской области и Сергеевка Херсонской области. Также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Херсона", - сообщили в ведомстве.
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в мире, херсонская область , сергеевка, харьковская область
15:01 02.08.2022
 
Системы ПВО сбили пять украинских дронов

Минобороны: системы ПВО перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" и сбили пять дронов

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У"
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" около Херсона, сообщили во вторник в Минобороны России.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр Харьковской области и Сергеевка Херсонской области. Также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Херсона", - сообщили в ведомстве.
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