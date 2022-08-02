https://ria.ru/20220802/pvo-1806686974.html
Системы ПВО сбили пять украинских дронов
Системы ПВО сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 02.08.2022
Системы ПВО сбили пять украинских дронов
Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также перехватили два снаряда РСЗО... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:01
2022-08-02T15:01
2022-08-02T15:01
в мире
херсонская область
сергеевка
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_0:102:3115:1854_1920x0_80_0_0_32bb8f6a20175dfc57789f28121ab585.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" около Херсона, сообщили во вторник в Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр Харьковской области и Сергеевка Херсонской области. Также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Херсона", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
сергеевка
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801379548_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_8e77cbc606a7ebc7dae0e33f640c524b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , сергеевка, харьковская область
Системы ПВО сбили пять украинских дронов
Минобороны: системы ПВО перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" и сбили пять дронов