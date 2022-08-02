https://ria.ru/20220802/pvo-1806686974.html

Системы ПВО сбили пять украинских дронов

Системы ПВО сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 02.08.2022

Системы ПВО сбили пять украинских дронов

Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также перехватили два снаряда РСЗО... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:01

2022-08-02T15:01

2022-08-02T15:01

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херсонская область

сергеевка

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также перехватили два снаряда РСЗО "Ураган" около Херсона, сообщили во вторник в Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр Харьковской области и Сергеевка Херсонской области. Также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе Херсона", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

сергеевка

харьковская область

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в мире, херсонская область , сергеевка, харьковская область