https://ria.ru/20220802/proisshestvie-1806568364.html

Бастрыкину доложат о происшествии с подростком в парке на Ставрополье

Бастрыкину доложат о происшествии с подростком в парке на Ставрополье - РИА Новости, 02.08.2022

Бастрыкину доложат о происшествии с подростком в парке на Ставрополье

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования факта травмирования несовершеннолетнего в парке отдыха в Минеральных водах... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:28

2022-08-02T08:28

2022-08-02T08:28

происшествия

александр бастрыкин

россия

минеральные воды

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577306104_0:0:926:522_1920x0_80_0_0_0ea6ea30596ebaa85431df5ba368222e.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования факта травмирования несовершеннолетнего в парке отдыха в Минеральных водах Ставропольского края, сообщает ведомство.Ранее сообщалось, что двое несовершеннолетних подростков катались на аттракционах в парке Минеральных Вод на Ставрополье. Один из ребят самостоятельно расстегнул защитный ремень, после чего выпал наружу и получил травмы. Подросток был госпитализирован."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю представить доклад о ходе проведения процессуальной проверки по факту травмирования 12-летнего мальчика на аттракционе в городском парке Минеральных Вод", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220731/travma-1806269505.html

россия

минеральные воды

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр бастрыкин, россия, минеральные воды, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)