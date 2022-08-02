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Бастрыкину доложат о происшествии с подростком в парке на Ставрополье - РИА Новости, 02.08.2022
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Бастрыкину доложат о происшествии с подростком в парке на Ставрополье
Бастрыкину доложат о происшествии с подростком в парке на Ставрополье - РИА Новости, 02.08.2022
Бастрыкину доложат о происшествии с подростком в парке на Ставрополье
Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования факта травмирования несовершеннолетнего в парке отдыха в Минеральных водах... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:28
2022-08-02T08:28
происшествия
александр бастрыкин
россия
минеральные воды
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования факта травмирования несовершеннолетнего в парке отдыха в Минеральных водах Ставропольского края, сообщает ведомство.Ранее сообщалось, что двое несовершеннолетних подростков катались на аттракционах в парке Минеральных Вод на Ставрополье. Один из ребят самостоятельно расстегнул защитный ремень, после чего выпал наружу и получил травмы. Подросток был госпитализирован."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю представить доклад о ходе проведения процессуальной проверки по факту травмирования 12-летнего мальчика на аттракционе в городском парке Минеральных Вод", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, минеральные воды, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
08:28 02.08.2022
 
Бастрыкину доложат о происшествии с подростком в парке на Ставрополье

Главе СК Бастрыкину доложат о происшествии с подростком в парке отдыха в Минеральных водах

© Фото : СК РФПредседатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : СК РФ
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования факта травмирования несовершеннолетнего в парке отдыха в Минеральных водах Ставропольского края, сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что двое несовершеннолетних подростков катались на аттракционах в парке Минеральных Вод на Ставрополье. Один из ребят самостоятельно расстегнул защитный ремень, после чего выпал наружу и получил травмы. Подросток был госпитализирован.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю представить доклад о ходе проведения процессуальной проверки по факту травмирования 12-летнего мальчика на аттракционе в городском парке Минеральных Вод", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияМинеральные ВодыСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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