https://ria.ru/20220802/politsiya-1806584175.html

Полицейского из Хабаровска будут судить за лень

Полицейского из Хабаровска будут судить за лень - РИА Новости, 02.08.2022

Полицейского из Хабаровска будут судить за лень

Полицейский из Хабаровска, не захотевший искать похитителя телефона, пойдет под суд по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщает краевое управление СК... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:21

2022-08-02T10:21

2022-08-02T10:59

происшествия

хабаровск

россия

хабаровский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ХАБАРОВСК, 2 авг — РИА Новости. Полицейский из Хабаровска, не захотевший искать похитителя телефона, пойдет под суд по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщает краевое управление СК России во вторник.По данным следствия, 9 апреля полицейский в составе следственно-оперативной группы прибыл на Центральный рынок Хабаровска для проверки сообщения о краже сотового телефона у женщины. Потерпевшая до приезда сотрудников выяснила, что ее телефон находится у цыганки, торговавшей мобильными. Та в свою очередь согласилась вернуть устройство за вознаграждение и описала вора, который продал ей украденный телефон. Но полицейский не захотел заниматься поиском преступника и попросил потерпевшую сказать, что она свой телефон нашла сама."В результате преступление оказалось укрыто от учета, действия полицейского не позволили установить лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности. В отношении сотрудника полиции возбуждено дело по части один статьи 285 УК Российской Федерации (злоупотребление должностными полномочиями)", — говорится в релизе. Сам полицейский виновным себя не считает. Материалы дела направлены на рассмотрение в Центральный районный суд Хабаровска.Как уточнили РИА Новости в региональной полиции, преступление раскрыто отделом собственной безопасности управления МВД России по Хабаровскому краю. Сейчас сотрудник отстранен от службы.Региональная прокуратура сообщила, что следователь изначально отказался возбуждать уголовное дело по факту самой кражи, но его решение отменило надзорное ведомство. По результатам дополнительной проверки уголовное дело было заведено.

https://ria.ru/20220722/tolyatti-1804400468.html

https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800345547.html

хабаровск

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)