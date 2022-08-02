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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 02.08.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 02.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T08:17
2022-08-02T08:17
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица останется под влиянием антициклона. Переменная облачность, без осадков, максимальная температура в Москве плюс 26 - плюс 28 градусов, в Подмосковье от плюс 24 до плюс 29. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало, оно соответствует норме - 748 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
08:17 02.08.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

В Москве во вторник ожидают переменную облачность и до 28 градусов тепла

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГородские службы проводят аэрацию улиц Москвы
Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Городские службы проводят аэрацию улиц Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица останется под влиянием антициклона. Переменная облачность, без осадков, максимальная температура в Москве плюс 26 - плюс 28 градусов, в Подмосковье от плюс 24 до плюс 29. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.
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По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало, оно соответствует норме - 748 миллиметров ртутного столба.
 
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