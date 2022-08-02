https://ria.ru/20220802/pogoda-1806567776.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 02.08.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T08:17

2022-08-02T08:17

2022-08-02T08:17

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 28 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица останется под влиянием антициклона. Переменная облачность, без осадков, максимальная температура в Москве плюс 26 - плюс 28 градусов, в Подмосковье от плюс 24 до плюс 29. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление будет меняться мало, оно соответствует норме - 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220711/vkontakte-1801655372.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), погода