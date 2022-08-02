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При обстреле Донецка украинскими войсками погиб один человек - РИА Новости, 02.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Донецка украинскими войсками погиб один человек
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб один человек - РИА Новости, 02.08.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб один человек
Один человек погиб, еще десять получили ранения в результате сегодняшнего обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщает во вторник штаб... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:30
2022-08-02T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще десять получили ранения в результате сегодняшнего обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщает во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Киевском районе Донецка погиб один человек и еще десять мирных жителей получили ранения", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
16:30 02.08.2022
 
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб один человек

Штаб теробороны ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ один человек погиб, десять ранены

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще десять получили ранения в результате сегодняшнего обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщает во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики.
"В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Киевском районе Донецка погиб один человек и еще десять мирных жителей получили ранения", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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