https://ria.ru/20220802/pogibshiy-1806716335.html
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб один человек
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб один человек - РИА Новости, 02.08.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб один человек
Один человек погиб, еще десять получили ранения в результате сегодняшнего обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщает во вторник штаб... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:30
2022-08-02T16:30
2022-08-02T16:30
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще десять получили ранения в результате сегодняшнего обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщает во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Киевском районе Донецка погиб один человек и еще десять мирных жителей получили ранения", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
При обстреле Донецка украинскими войсками погиб один человек
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ один человек погиб, десять ранены