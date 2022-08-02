https://ria.ru/20220802/pogibshiy-1806716335.html

При обстреле Донецка украинскими войсками погиб один человек

При обстреле Донецка украинскими войсками погиб один человек - РИА Новости, 02.08.2022

При обстреле Донецка украинскими войсками погиб один человек

Один человек погиб, еще десять получили ранения в результате сегодняшнего обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщает во вторник штаб... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:30

2022-08-02T16:30

2022-08-02T16:30

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще десять получили ранения в результате сегодняшнего обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщает во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной республики."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Киевском районе Донецка погиб один человек и еще десять мирных жителей получили ранения", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220802/ranenyy-1806701478.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины