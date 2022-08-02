https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806729286.html
Экспорт Подмосковья за первые 3 месяца 2022 года вырос на 71%
Экспорт Подмосковья за первые 3 месяца 2022 года вырос на 71% - РИА Новости, 02.08.2022
Экспорт Подмосковья за первые 3 месяца 2022 года вырос на 71%
Экспорт из Московской области вырос на 71% за первые три месяца 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, общая сумма экспортируемых товаров... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:04
2022-08-02T17:04
2022-08-02T17:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
экспорт
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экспорт из Московской области вырос на 71% за первые три месяца 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, общая сумма экспортируемых товаров составила почти 3 миллиарда долларов, сообщили в региональном мининвесте."Подмосковье в первые три месяца этого года экспортировала товаров почти на 3 миллиарда долларов. Это на 71% больше, чем за тот же период 2021 года. География поставок охватила 160 зарубежных стран", - приводят в сообщении слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.Отмечается, что основным экспортным направлением региона в первом квартале этого года стал Китай. В КНР подмосковные предприятия направили 28,8% всего объема экспортных поставок. Также значительная доля отгрузок пришлась на Белоруссию, куда было направлено более 8,6% регионального экспорта."Среди товарных групп в экспорте Московской области за 1 квартал 2022 года преобладала продукция пищевой промышленности, в том числе напитки, мясо, какао. Также продукция фармацевтической и авиакосмической промышленности, атомного машиностроения, медицинские и пластмассовые изделия, фотографические и кинематографические аппараты, черные металлы", - добавили в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика, экспорт