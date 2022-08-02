https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806596860.html

Почти 90 детских площадок установили в Подмосковье с начала года

Почти 90 детских площадок установили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 02.08.2022

Почти 90 детских площадок установили в Подмосковье с начала года

Почти 90 детских игровых площадок установили в Московской области в рамках губернаторской программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:12

2022-08-02T11:12

2022-08-02T11:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Почти 90 детских игровых площадок установили в Московской области в рамках губернаторской программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.Комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров оформляются в единой тематике. В этом году их 12: галактика, экоград, сказка, космос, модерн, море, паутина, город, джунгли, ранчо, эко и космический модерн. Всего на 2022 год запланирована установка 200 комплексов. Всего за время действия программы установлено 1,2 тысячи современных комплексов"Установлено 89 комплексов в 26 городских округах. Выбрать места для их размещения удалось благодаря активной позиции жителей, которые принимали участие в голосовании на портале "Добродел", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.Он добавил, что оборудование выполнено из высококачественных материалов, травмобезопасное покрытие – из специальной резиновой крошки. Устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды. Все площадки оснащаются камерами видеонаблюдения, интегрированными в систему "Безопасный регион".

https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806590986.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), михаил хайкин