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Почти 90 детских площадок установили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 02.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806596860.html
Почти 90 детских площадок установили в Подмосковье с начала года
Почти 90 детских площадок установили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 02.08.2022
Почти 90 детских площадок установили в Подмосковье с начала года
Почти 90 детских игровых площадок установили в Московской области в рамках губернаторской программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:12
2022-08-02T11:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Почти 90 детских игровых площадок установили в Московской области в рамках губернаторской программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.Комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров оформляются в единой тематике. В этом году их 12: галактика, экоград, сказка, космос, модерн, море, паутина, город, джунгли, ранчо, эко и космический модерн. Всего на 2022 год запланирована установка 200 комплексов. Всего за время действия программы установлено 1,2 тысячи современных комплексов"Установлено 89 комплексов в 26 городских округах. Выбрать места для их размещения удалось благодаря активной позиции жителей, которые принимали участие в голосовании на портале "Добродел", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.Он добавил, что оборудование выполнено из высококачественных материалов, травмобезопасное покрытие – из специальной резиновой крошки. Устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды. Все площадки оснащаются камерами видеонаблюдения, интегрированными в систему "Безопасный регион".
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
11:12 02.08.2022
 

Почти 90 детских площадок установили в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБлагоустроенный двор на улице Бакинская в Москве
Благоустроенный двор на улице Бакинская в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Благоустроенный двор на улице Бакинская в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Почти 90 детских игровых площадок установили в Московской области в рамках губернаторской программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.
Комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров оформляются в единой тематике. В этом году их 12: галактика, экоград, сказка, космос, модерн, море, паутина, город, джунгли, ранчо, эко и космический модерн. Всего на 2022 год запланирована установка 200 комплексов. Всего за время действия программы установлено 1,2 тысячи современных комплексов
Дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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В Подмосковье на кадастровый учет поставили 19 домов
"Установлено 89 комплексов в 26 городских округах. Выбрать места для их размещения удалось благодаря активной позиции жителей, которые принимали участие в голосовании на портале "Добродел", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.
Он добавил, что оборудование выполнено из высококачественных материалов, травмобезопасное покрытие – из специальной резиновой крошки. Устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды. Все площадки оснащаются камерами видеонаблюдения, интегрированными в систему "Безопасный регион".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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