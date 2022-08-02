https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806596860.html
Почти 90 детских площадок установили в Подмосковье с начала года
Почти 90 детских площадок установили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 02.08.2022
Почти 90 детских площадок установили в Подмосковье с начала года
Почти 90 детских игровых площадок установили в Московской области в рамках губернаторской программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:12
2022-08-02T11:12
2022-08-02T11:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Почти 90 детских игровых площадок установили в Московской области в рамках губернаторской программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.Комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров оформляются в единой тематике. В этом году их 12: галактика, экоград, сказка, космос, модерн, море, паутина, город, джунгли, ранчо, эко и космический модерн. Всего на 2022 год запланирована установка 200 комплексов. Всего за время действия программы установлено 1,2 тысячи современных комплексов"Установлено 89 комплексов в 26 городских округах. Выбрать места для их размещения удалось благодаря активной позиции жителей, которые принимали участие в голосовании на портале "Добродел", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.Он добавил, что оборудование выполнено из высококачественных материалов, травмобезопасное покрытие – из специальной резиновой крошки. Устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды. Все площадки оснащаются камерами видеонаблюдения, интегрированными в систему "Безопасный регион".
https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806590986.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), михаил хайкин
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Почти 90 детских игровых площадок установили в Московской области в рамках губернаторской программы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.
Комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров оформляются в единой тематике. В этом году их 12: галактика, экоград, сказка, космос, модерн, море, паутина, город, джунгли, ранчо, эко и космический модерн. Всего на 2022 год запланирована установка 200 комплексов. Всего за время действия программы установлено 1,2 тысячи современных комплексов
"Установлено 89 комплексов в 26 городских округах. Выбрать места для их размещения удалось благодаря активной позиции жителей, которые принимали участие в голосовании на портале "Добродел", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина
.
Он добавил, что оборудование выполнено из высококачественных материалов, травмобезопасное покрытие – из специальной резиновой крошки. Устанавливаются скамьи, урны, информационные стенды. Все площадки оснащаются камерами видеонаблюдения, интегрированными в систему "Безопасный регион".