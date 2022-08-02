https://ria.ru/20220802/podmoskove-1806590986.html

В Подмосковье на кадастровый учет поставили 19 домов

В Подмосковье на кадастровый учет поставили 19 домов - РИА Новости, 02.08.2022

В Подмосковье на кадастровый учет поставили 19 домов

Власти Подмосковья на минувшей неделе поставили на кадастровый учет еще 19 жилых домов, что дало гражданам возможность оформить право собственности и получить... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T10:54

2022-08-02T10:54

2022-08-02T10:54

новости подмосковья

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Власти Подмосковья на минувшей неделе поставили на кадастровый учет еще 19 жилых домов, что дало гражданам возможность оформить право собственности и получить регистрацию по месту жительства, говорится в сообщении министерства жилищной политики региона.Всего на прошлой неделе в Московской области на кадастровый учет поставили 4 жилых дома и 15 таунхаусов в трех муниципальных образованиях региона. Больше всего объектов поставлено на учет в городском округе Истра – 15 таунхаусов в составе ЖК "Кембридж" в деревне Красный Поселок."Кадастровые номера также получили два дома на 438 и 519 квартир в ЖК "Большое Путилково", дом в ЖК "Восточный" на 24 квартиры в Звенигороде и дом на 376 квартир в ЖК "Одинград" в Одинцово", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220801/podmoskove-1806507426.html

московская область (подмосковье)

звенигород

истра

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), звенигород, истра, жилье