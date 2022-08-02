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"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах

"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах - РИА Новости, 02.08.2022

"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах

Курортный поселок Кирилловка, расположенный на берегу Азовского моря, принимает туристов.

2022-08-02T14:40

2022-08-02T14:40

2022-08-02T14:40

новости - туризм

запорожская область

курорт

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Здесь открыты более 20 баз отдыха, детский лагерь и дельфинарий. В этом году сезон начался позже и отдыхающих значительно меньше, чем в прошлом. Пляжи Кирилловки особенно популярны среди жителей Запорожской области. Приезжают сюда также туристы из Крыма и городов России.

запорожская область

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"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах Курортный поселок Кирилловка, расположенный на берегу Азовского моря, принимает туристов. 2022-08-02T14:40 true PT1M05S

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