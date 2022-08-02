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"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах
"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах - РИА Новости, 02.08.2022
"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах
Курортный поселок Кирилловка, расположенный на берегу Азовского моря, принимает туристов.
2022-08-02T14:40
2022-08-02T14:40
2022-08-02T14:40
новости - туризм
запорожская область
курорт
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Здесь открыты более 20 баз отдыха, детский лагерь и дельфинарий. В этом году сезон начался позже и отдыхающих значительно меньше, чем в прошлом. Пляжи Кирилловки особенно популярны среди жителей Запорожской области. Приезжают сюда также туристы из Крыма и городов России.
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РИА Новости
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"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах
Курортный поселок Кирилловка, расположенный на берегу Азовского моря, принимает туристов.
2022-08-02T14:40
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости - туризм, запорожская область, курорт, видео
"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах
Курортный поселок Кирилловка, расположенный на берегу Азовского моря, принимает туристов.
2022-08-02T14:40
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PT1M05S
"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах
Курортный поселок Кирилловка, расположенный на берегу Азовского моря, принимает туристов.