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"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах - РИА Новости, 02.08.2022
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"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах
"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах - РИА Новости, 02.08.2022
"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах
Курортный поселок Кирилловка, расположенный на берегу Азовского моря, принимает туристов.
2022-08-02T14:40
2022-08-02T14:40
новости - туризм
запорожская область
курорт
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Здесь открыты более 20 баз отдыха, детский лагерь и дельфинарий. В этом году сезон начался позже и отдыхающих значительно меньше, чем в прошлом. Пляжи Кирилловки особенно популярны среди жителей Запорожской области. Приезжают сюда также туристы из Крыма и городов России.
запорожская область
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353
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353
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"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах
Курортный поселок Кирилловка, расположенный на берегу Азовского моря, принимает туристов.
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новости - туризм, запорожская область, курорт, видео
"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах
Курортный поселок Кирилловка, расположенный на берегу Азовского моря, принимает туристов.
2022-08-02T14:40
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14:40 02.08.2022
 

"Решились и поехали": жители и гости Запорожской области отдыхают на пляжах

Читать ria.ru в
Курортный поселок Кирилловка, расположенный на берегу Азовского моря, принимает туристов.
Здесь открыты более 20 баз отдыха, детский лагерь и дельфинарий. В этом году сезон начался позже и отдыхающих значительно меньше, чем в прошлом. Пляжи Кирилловки особенно популярны среди жителей Запорожской области. Приезжают сюда также туристы из Крыма и городов России.
 
Новости - ТуризмЗапорожская областьКурорт
 
 
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