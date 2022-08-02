https://ria.ru/20220802/pitt-1806610261.html
Брэд Питт отказался от заявления о завершении карьеры
Брэд Питт отказался от заявления о завершении карьеры - РИА Новости, 02.08.2022
Брэд Питт отказался от заявления о завершении карьеры
Брэд Питт заявил, что не собирается уходить из профессии, пишет Deadline. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:30
2022-08-02T12:30
2022-08-02T12:30
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кино и сериалы
брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Брэд Питт заявил, что не собирается уходить из профессии, пишет Deadline. Голливудская звезда утверждает, что неправильно сформулировал фразу в недавнем интервью GQ. Именно поэтому в Сети появились сообщения о том, что он завершает карьеру."Я просто сказал, что уже вышел из среднего возраста и мне бы хотелось быть более аккуратным с проектами, какими бы они ни были", — говорит Питт.При этом он подчеркнул, что никогда не строил долгосрочных планов. "Я просто делаю то, что считаю нужным в данный момент. Я всегда так работаю", — признался актер. В беседе с GQ Питт говорил, что находится в последнем триместре своей карьеры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли)
Брэд Питт отказался от заявления о завершении карьеры
Брэд Питт заявил, что ранее плохо сформулировал фразу и не собирается завершать карьеру
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Брэд Питт заявил, что не собирается уходить из профессии, пишет
Deadline.
Голливудская звезда утверждает, что неправильно сформулировал фразу в недавнем интервью GQ. Именно поэтому в Сети появились сообщения о том, что он завершает карьеру.
"Я просто сказал, что уже вышел из среднего возраста и мне бы хотелось быть более аккуратным с проектами, какими бы они ни были", — говорит Питт.
При этом он подчеркнул, что никогда не строил долгосрочных планов.
"Я просто делаю то, что считаю нужным в данный момент. Я всегда так работаю", — признался актер.
В беседе с GQ Питт говорил, что находится в последнем триместре своей карьеры.