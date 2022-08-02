https://ria.ru/20220802/pitt-1806610261.html

Брэд Питт отказался от заявления о завершении карьеры

Брэд Питт отказался от заявления о завершении карьеры - РИА Новости, 02.08.2022

Брэд Питт отказался от заявления о завершении карьеры

Брэд Питт заявил, что не собирается уходить из профессии, пишет Deadline. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:30

2022-08-02T12:30

2022-08-02T12:30

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брэд питт (уильям бредли)

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Брэд Питт заявил, что не собирается уходить из профессии, пишет Deadline. Голливудская звезда утверждает, что неправильно сформулировал фразу в недавнем интервью GQ. Именно поэтому в Сети появились сообщения о том, что он завершает карьеру."Я просто сказал, что уже вышел из среднего возраста и мне бы хотелось быть более аккуратным с проектами, какими бы они ни были", — говорит Питт.При этом он подчеркнул, что никогда не строил долгосрочных планов. "Я просто делаю то, что считаю нужным в данный момент. Я всегда так работаю", — признался актер. В беседе с GQ Питт говорил, что находится в последнем триместре своей карьеры.

https://ria.ru/20220623/pitt-1797511860.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли)