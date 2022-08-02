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Брэд Питт отказался от заявления о завершении карьеры - РИА Новости, 02.08.2022
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Культура
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Брэд Питт отказался от заявления о завершении карьеры
Брэд Питт отказался от заявления о завершении карьеры - РИА Новости, 02.08.2022
Брэд Питт отказался от заявления о завершении карьеры
Брэд Питт заявил, что не собирается уходить из профессии, пишет Deadline. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:30
2022-08-02T12:30
культура
новости культуры
кино и сериалы
брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Брэд Питт заявил, что не собирается уходить из профессии, пишет Deadline. Голливудская звезда утверждает, что неправильно сформулировал фразу в недавнем интервью GQ. Именно поэтому в Сети появились сообщения о том, что он завершает карьеру."Я просто сказал, что уже вышел из среднего возраста и мне бы хотелось быть более аккуратным с проектами, какими бы они ни были", — говорит Питт.При этом он подчеркнул, что никогда не строил долгосрочных планов. "Я просто делаю то, что считаю нужным в данный момент. Я всегда так работаю", — признался актер. В беседе с GQ Питт говорил, что находится в последнем триместре своей карьеры.
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новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли)
12:30 02.08.2022
 
Брэд Питт отказался от заявления о завершении карьеры

Брэд Питт заявил, что ранее плохо сформулировал фразу и не собирается завершать карьеру

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк64-й Каннский кинофестиваль
64-й Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Брэд Питт заявил, что не собирается уходить из профессии, пишет Deadline.
Голливудская звезда утверждает, что неправильно сформулировал фразу в недавнем интервью GQ. Именно поэтому в Сети появились сообщения о том, что он завершает карьеру.
"Я просто сказал, что уже вышел из среднего возраста и мне бы хотелось быть более аккуратным с проектами, какими бы они ни были", — говорит Питт.
При этом он подчеркнул, что никогда не строил долгосрочных планов.
"Я просто делаю то, что считаю нужным в данный момент. Я всегда так работаю", — признался актер.
В беседе с GQ Питт говорил, что находится в последнем триместре своей карьеры.
Актер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 12:10Культура
Брэд Питт заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры
 
КультураНовости культурыКино и сериалыБрэд Питт (Уильям Бредли)
 
 
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