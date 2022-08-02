https://ria.ru/20220802/pelosi-1806792935.html

В ООН заявили, что придерживаются политики "одного Китая"

В ООН заявили, что придерживаются политики "одного Китая" - РИА Новости, 02.08.2022

В ООН заявили, что придерживаются политики "одного Китая"

ООН в отношении к визиту спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань руководствуется резолюцией Генассамблеи об "одном Китае", заявил на брифинге... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T20:52

2022-08-02T20:52

2022-08-02T21:25

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ООН, 2 авг — РИА Новости. ООН в отношении к визиту спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань руководствуется резолюцией Генассамблеи об "одном Китае", заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Политика ООН по этому вопросу следующая: мы руководствуемся резолюцией ГА 2758 от 1971 года по Китаю", - сказал Дюжаррик, реагируя на визит Пелоси.В ней говорится, что Генассамблея ООН признает представителей правительства КНР единственными законными делегатами Китая в объединении. Кроме того, КНР — один из постоянных членов Совбеза ООН.Во вторник вечером в аэропорт Тайбэя Суншань прибыла Нэнси Пелоси, ее визит стал первой поездкой на остров спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.МИД КНР выразил решительный протест из-за визита политика и осудил его, сообщает ведомство. Ее поездка серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских коммюнике. Также Пекин призвал Вашингтон прекратить разыгрывать тайваньскую карту для попытки контролировать КНР.МИД страны сообщил, что сделал США "серьезное представление", и назвал появление Пелоси на Тайване крупной политической провокацией. Кроме того, дипломатическое ведомство заверило, что страна примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета.Помимо этого, в акватории вокруг острова начались учения НОАК, которые продолжатся до конца недели. Также, по сообщениям оборонного ведомства Тайваня, в зону действия ПВО заходили более 20 китайских военных самолетов.Белый дом считает, что визит Пелоси на Тайвань не стал нарушением суверенитета КНР, При этом администрация США заверила, что "не даст себя запугать". Американские власти утверждают, что причин для эскалации напряженности в регионе нет.В Кремле поездку Пелоси назвали провокацией, ведущей к нарастанию напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это фиксируют все страны мира и отметил солидарность России с Китаем.Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html

https://ria.ru/20220802/medvedev-1806797713.html

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806789096.html

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Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя Самолет, на борту которого находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань. Она спустилась по трапу и сфотографировалась с принимающей делегацией. 2022-08-02T20:52 true PT0M47S

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