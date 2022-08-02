https://ria.ru/20220802/pelosi-1806779475.html

Джабаров прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Джабаров прокомментировал визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

Джабаров прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань подтолкнет КНР к сотрудничеству с Россией, Пекину нужен мощный союзник, особенно в военном... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T19:34

2022-08-02T19:34

2022-08-02T19:53

китай

россия

америка

в мире

визит пелоси на тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806777776_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_8961c2bc62008baab09892300bb84a6e.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань подтолкнет КНР к сотрудничеству с Россией, Пекину нужен мощный союзник, особенно в военном плане, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Американцы совершили чудовищную ошибку, они, сами того не подозревая, подтолкнули Китай к (сотрудничеству с) РФ. Потому что Китай понял, что противостоять Америке сам он не сможет, ему нужен мощный союзник, особенно в плане военном, и таким союзником может стать для него Россия", - отметил он.Сенатор также считает визит Пелоси на Тайвань "абсолютно бессмысленным", потому что ничего для Америки этот шаг не даст, кроме жуткого раздражения в Пекине."Причем, в отличие от других стран, Китай не торопится с окончательными выводами, Пекин не будет бросаться на амбразуру, но он никогда ничего не забывает. Я думаю, этот шаг США Китай запомнит надолго", - сказал он.Он высказал мнение, что в ситуации с визитом на Тайвань очки наберет не "престарелая" Пелоси, а Россия и Китай: теперь они понимают, что надо еще ближе сотрудничать. "Думаю, это пойдет на пользу нашим странам", - сказал политик.Он полагает, что Пекин "придумает ответ достойный", не будет это делать сходу, как американцы, это будет сделано выверено и точно. Кроме того, последние события могут привести к дальнейшему сближению России и Китая ускоренными темпами, считает Джабаров.Отвечая на вопрос корреспондента, возможны ли силовые действия Пекина в отношении Тайваня, политик отметил: "Возможно все"."Тайвань может оказаться под блокадой КНР, Пекин может блокировать остров с моря. Для этого он должен быть уверен, что он сможет победить, и ему нужен мощный союзник", - сказал парламентарий.Он выразил надежду, что Китай понимает: Россия – это естественный союзник Пекина, "мы ни к кому не напрашиваемся, но мы всегда готовы помочь друзьям"."Я думаю, если Китай предпримет жесткие меры в отношении Тайваня, мы препятствовать не будем", - добавил Джабаров.

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806782973.html

https://ria.ru/20220802/blokada-1806771501.html

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806770805.html

китай

россия

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, америка, в мире, визит пелоси на тайвань