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Джабаров прокомментировал визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
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Джабаров прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
Джабаров прокомментировал визит Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
Джабаров прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань подтолкнет КНР к сотрудничеству с Россией, Пекину нужен мощный союзник, особенно в военном... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T19:34
2022-08-02T19:53
китай
россия
америка
в мире
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань подтолкнет КНР к сотрудничеству с Россией, Пекину нужен мощный союзник, особенно в военном плане, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Американцы совершили чудовищную ошибку, они, сами того не подозревая, подтолкнули Китай к (сотрудничеству с) РФ. Потому что Китай понял, что противостоять Америке сам он не сможет, ему нужен мощный союзник, особенно в плане военном, и таким союзником может стать для него Россия", - отметил он.Сенатор также считает визит Пелоси на Тайвань "абсолютно бессмысленным", потому что ничего для Америки этот шаг не даст, кроме жуткого раздражения в Пекине."Причем, в отличие от других стран, Китай не торопится с окончательными выводами, Пекин не будет бросаться на амбразуру, но он никогда ничего не забывает. Я думаю, этот шаг США Китай запомнит надолго", - сказал он.Он высказал мнение, что в ситуации с визитом на Тайвань очки наберет не "престарелая" Пелоси, а Россия и Китай: теперь они понимают, что надо еще ближе сотрудничать. "Думаю, это пойдет на пользу нашим странам", - сказал политик.Он полагает, что Пекин "придумает ответ достойный", не будет это делать сходу, как американцы, это будет сделано выверено и точно. Кроме того, последние события могут привести к дальнейшему сближению России и Китая ускоренными темпами, считает Джабаров.Отвечая на вопрос корреспондента, возможны ли силовые действия Пекина в отношении Тайваня, политик отметил: "Возможно все"."Тайвань может оказаться под блокадой КНР, Пекин может блокировать остров с моря. Для этого он должен быть уверен, что он сможет победить, и ему нужен мощный союзник", - сказал парламентарий.Он выразил надежду, что Китай понимает: Россия – это естественный союзник Пекина, "мы ни к кому не напрашиваемся, но мы всегда готовы помочь друзьям"."Я думаю, если Китай предпримет жесткие меры в отношении Тайваня, мы препятствовать не будем", - добавил Джабаров.
https://ria.ru/20220802/tayvan-1806782973.html
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китай, россия, америка, в мире, визит пелоси на тайвань
19:34 02.08.2022 (обновлено: 19:53 02.08.2022)
 
Джабаров прокомментировал визит Пелоси на Тайвань

Сенатор Джабаров: визит Пелоси на Тайвань подтолкнет Пекин к сближению с Москвой

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань подтолкнет КНР к сотрудничеству с Россией, Пекину нужен мощный союзник, особенно в военном плане, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Американцы совершили чудовищную ошибку, они, сами того не подозревая, подтолкнули Китай к (сотрудничеству с) РФ. Потому что Китай понял, что противостоять Америке сам он не сможет, ему нужен мощный союзник, особенно в плане военном, и таким союзником может стать для него Россия", - отметил он.
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Сенатор также считает визит Пелоси на Тайвань "абсолютно бессмысленным", потому что ничего для Америки этот шаг не даст, кроме жуткого раздражения в Пекине.
"Причем, в отличие от других стран, Китай не торопится с окончательными выводами, Пекин не будет бросаться на амбразуру, но он никогда ничего не забывает. Я думаю, этот шаг США Китай запомнит надолго", - сказал он.
Он высказал мнение, что в ситуации с визитом на Тайвань очки наберет не "престарелая" Пелоси, а Россия и Китай: теперь они понимают, что надо еще ближе сотрудничать. "Думаю, это пойдет на пользу нашим странам", - сказал политик.
Он полагает, что Пекин "придумает ответ достойный", не будет это делать сходу, как американцы, это будет сделано выверено и точно. Кроме того, последние события могут привести к дальнейшему сближению России и Китая ускоренными темпами, считает Джабаров.
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Отвечая на вопрос корреспондента, возможны ли силовые действия Пекина в отношении Тайваня, политик отметил: "Возможно все".
"Тайвань может оказаться под блокадой КНР, Пекин может блокировать остров с моря. Для этого он должен быть уверен, что он сможет победить, и ему нужен мощный союзник", - сказал парламентарий.
Он выразил надежду, что Китай понимает: Россия – это естественный союзник Пекина, "мы ни к кому не напрашиваемся, но мы всегда готовы помочь друзьям".
"Я думаю, если Китай предпримет жесткие меры в отношении Тайваня, мы препятствовать не будем", - добавил Джабаров.
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