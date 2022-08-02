https://ria.ru/20220802/pelosi-1806759855.html
Белый дом: США будут следить за ситуацией в Азии в период визита Пелоси
Белый дом: США будут следить за ситуацией в Азии в период визита Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022
Белый дом: США будут следить за ситуацией в Азии в период визита Пелоси
США будут внимательно отслеживать ситуацию в Азии на период визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и сделают все для того, чтобы РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:32
2022-08-02T18:32
2022-08-02T18:46
в мире
сша
тайвань
визит пелоси на тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573794381_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_498328fee4c2a15b693f4f5f33dd6d8e.jpg
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США будут внимательно отслеживать ситуацию в Азии на период визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и сделают все для того, чтобы обеспечить ее безопасность, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Очевидно, мы будем внимательно следить за развитием событий. Мы не видим никаких причин, почему данный визит должен перерасти в кризис или конфликт, либо стать предлогом для попыток со стороны Китая предпринять возможные военные действия", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN, комментируя поездку Пелоси на остров вопреки протестам со стороны официального Пекина.По словам представителя Белого дома, в руководстве США действительно обеспокоены возможностью такого развития событий."Вместе с тем, подчеркиваю, мы не видим оснований для того, чтобы данный визит спровоцировал конфликт. В нашей политике (в отношении Тайваня) нет никаких изменений, и мы продолжим следить за развитием событий... Мы также сделаем все для того, чтобы обеспечить (Пелоси) спокойный и безопасный визит", - добавил Кирби.
https://ria.ru/20220802/kitay-1806754830.html
сша
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573794381_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_4cd7e6422f51d2d00d83d584bad2b68d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, тайвань, визит пелоси на тайвань
18:32 02.08.2022 (обновлено: 18:46 02.08.2022)
Белый дом: США будут следить за ситуацией в Азии в период визита Пелоси
Белый дом: США примут все меры для обеспечения безопасности Пелоси