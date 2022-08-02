https://ria.ru/20220802/pelosi-1806759855.html

Белый дом: США будут следить за ситуацией в Азии в период визита Пелоси

Белый дом: США будут следить за ситуацией в Азии в период визита Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022

Белый дом: США будут следить за ситуацией в Азии в период визита Пелоси

США будут внимательно отслеживать ситуацию в Азии на период визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и сделают все для того, чтобы РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:32

2022-08-02T18:32

2022-08-02T18:46

в мире

сша

тайвань

визит пелоси на тайвань

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США будут внимательно отслеживать ситуацию в Азии на период визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и сделают все для того, чтобы обеспечить ее безопасность, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Очевидно, мы будем внимательно следить за развитием событий. Мы не видим никаких причин, почему данный визит должен перерасти в кризис или конфликт, либо стать предлогом для попыток со стороны Китая предпринять возможные военные действия", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN, комментируя поездку Пелоси на остров вопреки протестам со стороны официального Пекина.По словам представителя Белого дома, в руководстве США действительно обеспокоены возможностью такого развития событий."Вместе с тем, подчеркиваю, мы не видим оснований для того, чтобы данный визит спровоцировал конфликт. В нашей политике (в отношении Тайваня) нет никаких изменений, и мы продолжим следить за развитием событий... Мы также сделаем все для того, чтобы обеспечить (Пелоси) спокойный и безопасный визит", - добавил Кирби.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806754830.html

сша

тайвань

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