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Белый дом: США будут следить за ситуацией в Азии в период визита Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022
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Белый дом: США будут следить за ситуацией в Азии в период визита Пелоси
Белый дом: США будут следить за ситуацией в Азии в период визита Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022
Белый дом: США будут следить за ситуацией в Азии в период визита Пелоси
США будут внимательно отслеживать ситуацию в Азии на период визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и сделают все для того, чтобы РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:32
2022-08-02T18:46
в мире
сша
тайвань
визит пелоси на тайвань
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США будут внимательно отслеживать ситуацию в Азии на период визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и сделают все для того, чтобы обеспечить ее безопасность, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Очевидно, мы будем внимательно следить за развитием событий. Мы не видим никаких причин, почему данный визит должен перерасти в кризис или конфликт, либо стать предлогом для попыток со стороны Китая предпринять возможные военные действия", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN, комментируя поездку Пелоси на остров вопреки протестам со стороны официального Пекина.По словам представителя Белого дома, в руководстве США действительно обеспокоены возможностью такого развития событий."Вместе с тем, подчеркиваю, мы не видим оснований для того, чтобы данный визит спровоцировал конфликт. В нашей политике (в отношении Тайваня) нет никаких изменений, и мы продолжим следить за развитием событий... Мы также сделаем все для того, чтобы обеспечить (Пелоси) спокойный и безопасный визит", - добавил Кирби.
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в мире, сша, тайвань, визит пелоси на тайвань
18:32 02.08.2022 (обновлено: 18:46 02.08.2022)
 
Белый дом: США будут следить за ситуацией в Азии в период визита Пелоси

Белый дом: США примут все меры для обеспечения безопасности Пелоси

© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США будут внимательно отслеживать ситуацию в Азии на период визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и сделают все для того, чтобы обеспечить ее безопасность, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Очевидно, мы будем внимательно следить за развитием событий. Мы не видим никаких причин, почему данный визит должен перерасти в кризис или конфликт, либо стать предлогом для попыток со стороны Китая предпринять возможные военные действия", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN, комментируя поездку Пелоси на остров вопреки протестам со стороны официального Пекина.
По словам представителя Белого дома, в руководстве США действительно обеспокоены возможностью такого развития событий.
"Вместе с тем, подчеркиваю, мы не видим оснований для того, чтобы данный визит спровоцировал конфликт. В нашей политике (в отношении Тайваня) нет никаких изменений, и мы продолжим следить за развитием событий... Мы также сделаем все для того, чтобы обеспечить (Пелоси) спокойный и безопасный визит", - добавил Кирби.
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