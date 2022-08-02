18:14 02.08.2022 (обновлено: 18:25 02.08.2022)
Косачев назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией
Косачев: визит Пелоси на Тайвань расходится с позицией США о существовании одного Китая
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. КНР имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Китайская сторона, и это должны отчетливо понимать в Вашингтоне, имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе", - написал политик в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с большим беспокойством наблюдает за ситуацией, связанной с "начавшимся провокационным визитом (спикера палаты представителей США) Нэнси Пелоси на Тайвань".
И хотя в администрации президента США говорят, что спикер "вольна принимать любые решения, не согласовывая их с другими ветвями власти", посещение Тайваня, не согласованное с властями КНР, - это "чистой воды провокация, полностью расходящаяся с официальной позицией США о существовании одного Китая", подчеркнул сенатор.