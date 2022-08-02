https://ria.ru/20220802/pelosi-1806754408.html

Косачев назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией

Косачев назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией - РИА Новости, 02.08.2022

Косачев назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией

КНР имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:14

2022-08-02T18:14

2022-08-02T18:25

в мире

китай

константин косачев

нэнси пелоси

сша

тайвань

визит пелоси на тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796046507_0:26:3203:1827_1920x0_80_0_0_b39e6c11ec85d632db8a8eec8945df60.jpg

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. КНР имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Он отметил, что с большим беспокойством наблюдает за ситуацией, связанной с "начавшимся провокационным визитом (спикера палаты представителей США) Нэнси Пелоси на Тайвань".И хотя в администрации президента США говорят, что спикер "вольна принимать любые решения, не согласовывая их с другими ветвями власти", посещение Тайваня, не согласованное с властями КНР, - это "чистой воды провокация, полностью расходящаяся с официальной позицией США о существовании одного Китая", подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20220802/lavrov-1806731197.html

китай

сша

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, константин косачев, нэнси пелоси, сша, тайвань, визит пелоси на тайвань