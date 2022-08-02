Рейтинг@Mail.ru
Косачев назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/pelosi-1806754408.html
Косачев назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией
Косачев назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией - РИА Новости, 02.08.2022
Косачев назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией
КНР имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:14
2022-08-02T18:25
в мире
китай
константин косачев
нэнси пелоси
сша
тайвань
визит пелоси на тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796046507_0:26:3203:1827_1920x0_80_0_0_b39e6c11ec85d632db8a8eec8945df60.jpg
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. КНР имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Он отметил, что с большим беспокойством наблюдает за ситуацией, связанной с "начавшимся провокационным визитом (спикера палаты представителей США) Нэнси Пелоси на Тайвань".И хотя в администрации президента США говорят, что спикер "вольна принимать любые решения, не согласовывая их с другими ветвями власти", посещение Тайваня, не согласованное с властями КНР, - это "чистой воды провокация, полностью расходящаяся с официальной позицией США о существовании одного Китая", подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20220802/lavrov-1806731197.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796046507_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_60649883f3bdbf197601331bbcd93c7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, константин косачев, нэнси пелоси, сша, тайвань, визит пелоси на тайвань
18:14 02.08.2022 (обновлено: 18:25 02.08.2022)
 
Косачев назвал визит Пелоси на Тайвань провокацией

Косачев: визит Пелоси на Тайвань расходится с позицией США о существовании одного Китая

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. КНР имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Китайская сторона, и это должны отчетливо понимать в Вашингтоне, имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе", - написал политик в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с большим беспокойством наблюдает за ситуацией, связанной с "начавшимся провокационным визитом (спикера палаты представителей США) Нэнси Пелоси на Тайвань".
И хотя в администрации президента США говорят, что спикер "вольна принимать любые решения, не согласовывая их с другими ветвями власти", посещение Тайваня, не согласованное с властями КНР, - это "чистой воды провокация, полностью расходящаяся с официальной позицией США о существовании одного Китая", подчеркнул сенатор.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 17:13
В МИД рассказали, чем визит Лаврова в Азию отличается от визита Пелоси
 
В миреКитайКонстантин КосачевНэнси ПелосиСШАТайваньВизит Пелоси на Тайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала