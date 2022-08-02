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Китай выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
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Китай выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
Китай выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
Китай выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
Пекин выражает решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в заявлении МИД Китая, текст которого... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:01
2022-08-02T18:45
в мире
тайвань
мид кнр
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ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Пекин выражает решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в заявлении МИД Китая, текст которого привело Центральное телевидение страны."Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, проигнорировав решительный протест &lt;...&gt; Китая, посетила китайский Тайвань, серьезно нарушив принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", — говорится в документе.Отмечается, что эта поездка американской чиновницы серьезно повлияла на политическую основу отношений между Пекином и Вашингтоном, нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая, подорвала мир и стабильность в Тайваньском проливе и подала неверный сигнал сепаратистам, выступающим за "независимость Тайваня"."Китайская сторона &lt;...&gt; решительно осуждает это, и уже сделала американской стороне серьезное представление", — указано в заявлении.Подчеркивается, что тайваньский вопрос — ключевой и самый чувствительный в китайско-американских отношениях, но "тайваньские власти и США постоянно меняют статус-кво".Пекин призвал Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", выполнять взятые на себя обязательства и не продолжать идти все дальше и дальше "по опасному пути".Спецборт ВВС США с Пелоси и членами ее делегации примерно в 17:44 мск приземлился на авиабазе Суншань в Тайбее, где их встретили представители местных властей.Этот визит стал первым посещением Тайваня спикером палаты представителей США с 1997 года. В Белом доме отметили, что продолжают придерживаться политики "одного Китая", но Пелоси сама приняла решение об этой поездке.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220802/tayvan-1806757538.html
https://ria.ru/20220802/kitaya-1806761789.html
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в мире, тайвань, мид кнр
18:01 02.08.2022 (обновлено: 18:45 02.08.2022)
 
Китай выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань

МИД Китая выразил протест и осудил визит Пелоси на Тайвань

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Пекин выражает решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в заявлении МИД Китая, текст которого привело Центральное телевидение страны.
"Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, проигнорировав решительный протест <...> Китая, посетила китайский Тайвань, серьезно нарушив принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", — говорится в документе.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Вчера, 18:23
Белый дом заявил, что визит Пелоси на Тайвань не нарушает суверенитет Китая
Отмечается, что эта поездка американской чиновницы серьезно повлияла на политическую основу отношений между Пекином и Вашингтоном, нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая, подорвала мир и стабильность в Тайваньском проливе и подала неверный сигнал сепаратистам, выступающим за "независимость Тайваня".
"Китайская сторона <...> решительно осуждает это, и уже сделала американской стороне серьезное представление", — указано в заявлении.
Подчеркивается, что тайваньский вопрос — ключевой и самый чувствительный в китайско-американских отношениях, но "тайваньские власти и США постоянно меняют статус-кво".
"Американская сторона пытается использовать Тайвань для сдерживания КНР, они непрерывно искажают значение принципа "одного Китая", укрепляя официальные контакты с Тайванем и поддерживая его сепаратистскую деятельность. Это очень опасная игра с огнем. Те, кто играют с огнем, подожгут сами себя", — говорится в документе.
Пекин призвал Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", выполнять взятые на себя обязательства и не продолжать идти все дальше и дальше "по опасному пути".
Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 18:35
СМИ: армия Китая проведет военные операции около Тайваня во вторник вечером
Спецборт ВВС США с Пелоси и членами ее делегации примерно в 17:44 мск приземлился на авиабазе Суншань в Тайбее, где их встретили представители местных властей.
Этот визит стал первым посещением Тайваня спикером палаты представителей США с 1997 года. В Белом доме отметили, что продолжают придерживаться политики "одного Китая", но Пелоси сама приняла решение об этой поездке.
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Вчера, 18:04
Пелоси заявила о приверженности США поддержке демократии на Тайване
 
В миреТайваньМИД КНР
 
 
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