https://ria.ru/20220802/pelosi-1806749482.html

Китай выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань

Китай выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

Китай выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань

Пекин выражает решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в заявлении МИД Китая, текст которого... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:01

2022-08-02T18:01

2022-08-02T18:45

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ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Пекин выражает решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в заявлении МИД Китая, текст которого привело Центральное телевидение страны."Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, проигнорировав решительный протест <...> Китая, посетила китайский Тайвань, серьезно нарушив принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", — говорится в документе.Отмечается, что эта поездка американской чиновницы серьезно повлияла на политическую основу отношений между Пекином и Вашингтоном, нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая, подорвала мир и стабильность в Тайваньском проливе и подала неверный сигнал сепаратистам, выступающим за "независимость Тайваня"."Китайская сторона <...> решительно осуждает это, и уже сделала американской стороне серьезное представление", — указано в заявлении.Подчеркивается, что тайваньский вопрос — ключевой и самый чувствительный в китайско-американских отношениях, но "тайваньские власти и США постоянно меняют статус-кво".Пекин призвал Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", выполнять взятые на себя обязательства и не продолжать идти все дальше и дальше "по опасному пути".Спецборт ВВС США с Пелоси и членами ее делегации примерно в 17:44 мск приземлился на авиабазе Суншань в Тайбее, где их встретили представители местных властей.Этот визит стал первым посещением Тайваня спикером палаты представителей США с 1997 года. В Белом доме отметили, что продолжают придерживаться политики "одного Китая", но Пелоси сама приняла решение об этой поездке.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806757538.html

https://ria.ru/20220802/kitaya-1806761789.html

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806751593.html

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в мире, тайвань, мид кнр