https://ria.ru/20220802/pelosi-1806749482.html
Китай выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
Китай выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
Китай выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
Пекин выражает решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в заявлении МИД Китая, текст которого... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T18:01
2022-08-02T18:01
2022-08-02T18:45
в мире
тайвань
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806185282_0:67:2949:1726_1920x0_80_0_0_a7da5604442b69097d5faa164ab3f15c.jpg
ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Пекин выражает решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в заявлении МИД Китая, текст которого привело Центральное телевидение страны."Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, проигнорировав решительный протест <...> Китая, посетила китайский Тайвань, серьезно нарушив принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", — говорится в документе.Отмечается, что эта поездка американской чиновницы серьезно повлияла на политическую основу отношений между Пекином и Вашингтоном, нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая, подорвала мир и стабильность в Тайваньском проливе и подала неверный сигнал сепаратистам, выступающим за "независимость Тайваня"."Китайская сторона <...> решительно осуждает это, и уже сделала американской стороне серьезное представление", — указано в заявлении.Подчеркивается, что тайваньский вопрос — ключевой и самый чувствительный в китайско-американских отношениях, но "тайваньские власти и США постоянно меняют статус-кво".Пекин призвал Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", выполнять взятые на себя обязательства и не продолжать идти все дальше и дальше "по опасному пути".Спецборт ВВС США с Пелоси и членами ее делегации примерно в 17:44 мск приземлился на авиабазе Суншань в Тайбее, где их встретили представители местных властей.Этот визит стал первым посещением Тайваня спикером палаты представителей США с 1997 года. В Белом доме отметили, что продолжают придерживаться политики "одного Китая", но Пелоси сама приняла решение об этой поездке.Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.
https://ria.ru/20220802/tayvan-1806757538.html
https://ria.ru/20220802/kitaya-1806761789.html
https://ria.ru/20220802/tayvan-1806751593.html
тайвань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806185282_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_b6422c9d9863f35b685860af1c0e1ff8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, мид кнр
18:01 02.08.2022 (обновлено: 18:45 02.08.2022)
Китай выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань
МИД Китая выразил протест и осудил визит Пелоси на Тайвань
ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Пекин выражает решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в заявлении МИД Китая, текст которого привело Центральное телевидение страны.
"Второго августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, проигнорировав решительный протест <...> Китая, посетила китайский Тайвань, серьезно нарушив принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике", — говорится в документе.
Отмечается, что эта поездка американской чиновницы серьезно повлияла на политическую основу отношений между Пекином
и Вашингтоном, нарушила суверенитет и территориальную целостность Китая
, подорвала мир и стабильность в Тайваньском проливе и подала неверный сигнал сепаратистам, выступающим за "независимость Тайваня".
"Китайская сторона <...> решительно осуждает это, и уже сделала американской стороне серьезное представление", — указано в заявлении.
Подчеркивается, что тайваньский вопрос — ключевой и самый чувствительный в китайско-американских отношениях, но "тайваньские власти и США
постоянно меняют статус-кво".
"Американская сторона пытается использовать Тайвань для сдерживания КНР, они непрерывно искажают значение принципа "одного Китая", укрепляя официальные контакты с Тайванем и поддерживая его сепаратистскую деятельность. Это очень опасная игра с огнем. Те, кто играют с огнем, подожгут сами себя", — говорится в документе.
Пекин призвал Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", выполнять взятые на себя обязательства и не продолжать идти все дальше и дальше "по опасному пути".
Спецборт ВВС США
с Пелоси и членами ее делегации примерно в 17:44 мск приземлился на авиабазе Суншань в Тайбее, где их встретили представители местных властей.
Этот визит стал первым посещением Тайваня спикером палаты представителей США с 1997 года. В Белом доме отметили, что продолжают придерживаться политики "одного Китая", но Пелоси сама приняла решение об этой поездке.
Китай считает Тайвань
своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.