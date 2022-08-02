https://ria.ru/20220802/pelosi-1806746822.html

Пелоси спустилась по трапу самолета, прибывшего на Тайвань

Пелоси спустилась по трапу самолета, прибывшего на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

Пелоси спустилась по трапу самолета, прибывшего на Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыв на Тайвань, сошла по трапу самолета в аэропорту авиабазы Суншань в Тайбее, ее приветствовали местные... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:55

2022-08-02T17:55

2022-08-02T18:32

в мире

нэнси пелоси

тайвань

джо байден

си цзиньпин

чжан цзюнь

китай

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыв на Тайвань, сошла по трапу самолета в аэропорту авиабазы Суншань в Тайбее, ее приветствовали местные официальные лица, согласно прямой трансляции телеканала CTI TV.Пелоси одета в розовый костюм, на лице - защитная медицинская маска, на шее - ожерелье, предположительно, из крупного белого жемчуга. После того как политик сошла с трапа, она направилась в терминал местного аэропорта.Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. Как заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин, "играющий с огнем непременно обожжет сам себя". При этом в Пекине подчеркивают, что возможная поездка спикера Конгресса на остров подорвет отношения между Китаем и США и в Вашингтоне должны понимать последствия такого шага. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией". В то же время китайская сторона заверяет, что находится по этому вопросу в тесном контакте с американцами на всех уровнях и по различным каналам, надеется, что "официальные лица в США осознают важность и деликатность этой проблемы, а также соответствующие риски".

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806738941.html

https://ria.ru/20220802/napadenie-1806745279.html

тайвань

китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя Самолет, на борту которого находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань. Она спустилась по трапу и сфотографировалась с принимающей делегацией. 2022-08-02T17:55 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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