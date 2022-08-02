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Пелоси спустилась по трапу самолета, прибывшего на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
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Пелоси спустилась по трапу самолета, прибывшего на Тайвань
Пелоси спустилась по трапу самолета, прибывшего на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022
Пелоси спустилась по трапу самолета, прибывшего на Тайвань
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыв на Тайвань, сошла по трапу самолета в аэропорту авиабазы Суншань в Тайбее, ее приветствовали местные... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:55
2022-08-02T18:32
в мире
нэнси пелоси
тайвань
джо байден
си цзиньпин
чжан цзюнь
китай
сша
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыв на Тайвань, сошла по трапу самолета в аэропорту авиабазы Суншань в Тайбее, ее приветствовали местные официальные лица, согласно прямой трансляции телеканала CTI TV.Пелоси одета в розовый костюм, на лице - защитная медицинская маска, на шее - ожерелье, предположительно, из крупного белого жемчуга. После того как политик сошла с трапа, она направилась в терминал местного аэропорта.Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. Как заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин, "играющий с огнем непременно обожжет сам себя". При этом в Пекине подчеркивают, что возможная поездка спикера Конгресса на остров подорвет отношения между Китаем и США и в Вашингтоне должны понимать последствия такого шага. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией". В то же время китайская сторона заверяет, что находится по этому вопросу в тесном контакте с американцами на всех уровнях и по различным каналам, надеется, что "официальные лица в США осознают важность и деликатность этой проблемы, а также соответствующие риски".
https://ria.ru/20220802/tayvan-1806738941.html
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Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя
Самолет, на борту которого находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань. Она спустилась по трапу и сфотографировалась с принимающей делегацией.
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в мире, нэнси пелоси, тайвань, джо байден, си цзиньпин, чжан цзюнь, китай, сша, оон, конгресс сша, визит пелоси на тайвань
17:55 02.08.2022 (обновлено: 18:32 02.08.2022)
 
Пелоси спустилась по трапу самолета, прибывшего на Тайвань

Спикер палаты представителей США Пелоси спустилась по трапу борта, прибывшего на Тайвань

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыв на Тайвань, сошла по трапу самолета в аэропорту авиабазы Суншань в Тайбее, ее приветствовали местные официальные лица, согласно прямой трансляции телеканала CTI TV.
Пелоси одета в розовый костюм, на лице - защитная медицинская маска, на шее - ожерелье, предположительно, из крупного белого жемчуга. После того как политик сошла с трапа, она направилась в терминал местного аэропорта.
Программирование - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 17:35
Сайт офиса главы администрации Тайваня подвергся DDoS-атакам
Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. Как заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин, "играющий с огнем непременно обожжет сам себя". При этом в Пекине подчеркивают, что возможная поездка спикера Конгресса на остров подорвет отношения между Китаем и США и в Вашингтоне должны понимать последствия такого шага. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией". В то же время китайская сторона заверяет, что находится по этому вопросу в тесном контакте с американцами на всех уровнях и по различным каналам, надеется, что "официальные лица в США осознают важность и деликатность этой проблемы, а также соответствующие риски".
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 17:49
У Китая недостаточно сил для нападения на Тайвань, считает японский эксперт
 
В миреНэнси ПелосиТайваньДжо БайденСи ЦзиньпинЧжан ЦзюньКитайСШАООНКонгресс СШАВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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