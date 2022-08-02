https://ria.ru/20220802/pelosi-1806743581.html

Пелоси прибыла на Тайвань

Пелоси прибыла на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

Пелоси прибыла на Тайвань

Самолет, на борту которого находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань, следует из прямой трансляции телеканала CTITV. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:45

2022-08-02T17:45

2022-08-02T19:13

нэнси пелоси

в мире

хуа чуньин

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тайвань

сша

минобороны китая

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самолет, на борту которого находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань, следует из прямой трансляции телеканала CTITV.Она спустилась по трапу и сфотографировалась с принимающей делегацией. После Пелоси заявила, что ее прибытие никоим образом не противоречит политике США в отношении острова. В то же время она выступила против односторонних попыток "изменить статус-кво" в этом вопросе.Помимо этого, спикер палаты представителей пообещала обсудить с тайваньскими властями поддержку острова и продвижение общих интересов в регионе.Как ранее подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит спикера палаты представителей на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".В Кремле поездку Пелоси назвали провокацией, ведущей к нарастанию напряженности в регионе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что это фиксируют все страны мира и отметил солидарность России с Китаем.Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

https://ria.ru/20220802/politika-1806751701.html

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806699259.html

китай

тайвань

сша

россия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя Самолет, на борту которого находилась спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибыл на Тайвань. Она спустилась по трапу и сфотографировалась с принимающей делегацией. 2022-08-02T17:45 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

нэнси пелоси, в мире, хуа чуньин, карин жан-пьер, китай, тайвань, сша, минобороны китая, мид кнр, россия