https://ria.ru/20220802/pelosi-1806734803.html

Самолет, на котором может находиться Пелоси, начал снижение

Самолет, на котором может находиться Пелоси, начал снижение - РИА Новости, 02.08.2022

Самолет, на котором может находиться Пелоси, начал снижение

Самолет, летящий на Тайвань, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, приступил к снижению, следует из данных сервиса... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:28

2022-08-02T17:28

2022-08-02T18:33

нэнси пелоси

тайвань

сша

китай

в мире

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самолет, летящий на Тайвань, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, приступил к снижению, следует из данных сервиса FlightRadar, отслеживающего движение самолетов."(Борт) SPAR19 сейчас снижается с высоты в 35 тысяч футов (10,6 тысячи метров)", - говорится в сообщении FlightRadar в Twitter.

тайвань

сша

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, в мире, визит пелоси на тайвань