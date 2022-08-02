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Самолет, на котором может находиться Пелоси, начал снижение
Самолет, на котором может находиться Пелоси, начал снижение - РИА Новости, 02.08.2022
Самолет, на котором может находиться Пелоси, начал снижение
Самолет, летящий на Тайвань, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, приступил к снижению, следует из данных сервиса... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:28
2022-08-02T17:28
2022-08-02T18:33
нэнси пелоси
тайвань
сша
китай
в мире
визит пелоси на тайвань
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Самолет, летящий на Тайвань, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, приступил к снижению, следует из данных сервиса FlightRadar, отслеживающего движение самолетов."(Борт) SPAR19 сейчас снижается с высоты в 35 тысяч футов (10,6 тысячи метров)", - говорится в сообщении FlightRadar в Twitter.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, в мире, визит пелоси на тайвань
17:28 02.08.2022 (обновлено: 18:33 02.08.2022)
Самолет, на котором может находиться Пелоси, начал снижение
Flightradar: самолет, летящий на Тайвань, на котором может находиться Пелоси, снижается