https://ria.ru/20220802/pelosi-1806729449.html

На фасад небоскреба "Тайбэй 101" вывели приветствия Пелоси

На фасад небоскреба "Тайбэй 101" вывели приветствия Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022

На фасад небоскреба "Тайбэй 101" вывели приветствия Пелоси

Приветствия в адрес спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси появились во вторник вечером на фасаде самого высокого на Тайване небоскреба – Тайбэй 101,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T17:05

2022-08-02T17:05

2022-08-02T17:07

в мире

нэнси пелоси

тайвань

сша

китай

тайбэй

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ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости. Приветствия в адрес спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси появились во вторник вечером на фасаде самого высокого на Тайване небоскреба – Тайбэй 101, сообщает Центральное информационное агентство острова.Тайбэй 101 часто называют символом острова, здание высотой 509 метров имеет 101 надземный и пять подземных этажей. Именно этот небоскреб стал первым в мире, чья высота превысила 500 метров, на сегодняшний день он входит в 15 самых высоких зданий на планете.Администрация небоскреба Тайбэй 101 сообщила СМИ, что многие жители острова, узнав, что Пелоси все же летит на Тайвань, обратились с предложением поприветствовать американского политика при помощи надписей на самом знаковом высотном здании Тайваня.В 21.00 по местному времени (17.00 мск) на фасаде небоскреба загорелись несколько приветственных надписей, в том числе "Добро пожаловать на Тайвань", "Вечная дружба Тайваня и США", "Непоколебимая поддержка Тайваня". Подсветка с надписями в честь приезда Пелоси будет гореть на фасаде здания до полуночи по местному времени.Согласно последним данным отслеживающего полеты сервиса FlightRadar, самолет, на котором может находиться спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в Тайбэй.Ранее тайваньские СМИ сообщали, что Пелоси во главе делегации США, численность которой, по разным сведениям, составит от 6 до 20 человек, должна приземлиться между 21.00 и 22.30 во вторник по местному времени (16.00-17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В ходе визита она посетит законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220724/kitay-1804539684.html

https://ria.ru/20220802/kitay-1806513596.html

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нэнси пелоси, тайвань, сша, китай, тайбэй