15:49 02.08.2022 (обновлено: 16:34 02.08.2022)
Самолет, на котором может быть Пелоси, летит в аэропорт Тайбэя
IntelWalrus: самолет, на борту которого может находиться Пелоси, летит в Тайбэй
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань, заявил Twitter-аккаунт IntelWalrus, специализирующийся на поиске данных из открытых источников.
Он приводит два текстовых сообщения из ACARS (Адресно-отчетная система авиационной связи, англ. Airborne Communications Addressing and Reporting System. — Прим. ред.) между пилотами борта с позывным SPAR19 и наземной службой.
Автор записи комментирует: "Явное подтверждение того, что SPAR19 действительно направляется в Тайбэй из только что отправленного сообщения ACARS! Диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании "свой-чужой", также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй".
Согласно данным сайта Fightradar24, Boeing С-40С вылетел из Куала-Лумпура, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем повернул на север.
В понедельник тайваньский портал ETtoday сообщил, что Нэнси Пелоси намерена прибыть на остров 2 августа поздно вечером, чтобы среди прочего встретиться с руководством Тайваня.
Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит спикера палаты представителей на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.