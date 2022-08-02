https://ria.ru/20220802/pelosi-1806700576.html

Самолет, на котором может быть Пелоси, летит в аэропорт Тайбэя

Самолет, на котором может быть Пелоси, летит в аэропорт Тайбэя - РИА Новости, 02.08.2022

Самолет, на котором может быть Пелоси, летит в аэропорт Тайбэя

Самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань, заявил... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:49

2022-08-02T15:49

2022-08-02T16:34

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань, заявил Twitter-аккаунт IntelWalrus, специализирующийся на поиске данных из открытых источников.Он приводит два текстовых сообщения из ACARS (Адресно-отчетная система авиационной связи, англ. Airborne Communications Addressing and Reporting System. — Прим. ред.) между пилотами борта с позывным SPAR19 и наземной службой.Автор записи комментирует: "Явное подтверждение того, что SPAR19 действительно направляется в Тайбэй из только что отправленного сообщения ACARS! Диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании "свой-чужой", также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй".Согласно данным сайта Fightradar24, Boeing С-40С вылетел из Куала-Лумпура, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем повернул на север.В понедельник тайваньский портал ETtoday сообщил, что Нэнси Пелоси намерена прибыть на остров 2 августа поздно вечером, чтобы среди прочего встретиться с руководством Тайваня.Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит спикера палаты представителей на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806699259.html

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806585069.html

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806669471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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