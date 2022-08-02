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Самолет, на котором может быть Пелоси, летит в аэропорт Тайбэя - РИА Новости, 02.08.2022
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Самолет, на котором может быть Пелоси, летит в аэропорт Тайбэя
Самолет, на котором может быть Пелоси, летит в аэропорт Тайбэя - РИА Новости, 02.08.2022
Самолет, на котором может быть Пелоси, летит в аэропорт Тайбэя
Самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань, заявил... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:49
2022-08-02T16:34
в мире
тайбэй
сша
тайвань
конгресс сша
нэнси пелоси
китай
минобороны китая
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань, заявил Twitter-аккаунт IntelWalrus, специализирующийся на поиске данных из открытых источников.Он приводит два текстовых сообщения из ACARS (Адресно-отчетная система авиационной связи, англ. Airborne Communications Addressing and Reporting System. — Прим. ред.) между пилотами борта с позывным SPAR19 и наземной службой.Автор записи комментирует: "Явное подтверждение того, что SPAR19 действительно направляется в Тайбэй из только что отправленного сообщения ACARS! Диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании "свой-чужой", также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй".Согласно данным сайта Fightradar24, Boeing С-40С вылетел из Куала-Лумпура, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем повернул на север.В понедельник тайваньский портал ETtoday сообщил, что Нэнси Пелоси намерена прибыть на остров 2 августа поздно вечером, чтобы среди прочего встретиться с руководством Тайваня.Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит спикера палаты представителей на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
https://ria.ru/20220802/tayvan-1806699259.html
https://ria.ru/20220802/pelosi-1806585069.html
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в мире, тайбэй, сша, тайвань, конгресс сша, нэнси пелоси, китай, минобороны китая
15:49 02.08.2022 (обновлено: 16:34 02.08.2022)
 
Самолет, на котором может быть Пелоси, летит в аэропорт Тайбэя

IntelWalrus: самолет, на борту которого может находиться Пелоси, летит в Тайбэй

CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101Небоскреб "Тайбей 101"
Небоскреб Тайбей 101 - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань, заявил Twitter-аккаунт IntelWalrus, специализирующийся на поиске данных из открытых источников.
Он приводит два текстовых сообщения из ACARS (Адресно-отчетная система авиационной связи, англ. Airborne Communications Addressing and Reporting System. — Прим. ред.) между пилотами борта с позывным SPAR19 и наземной службой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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США оскорбляют население Китая визитом Пелоси на Тайвань, заявила Захарова
Автор записи комментирует: "Явное подтверждение того, что SPAR19 действительно направляется в Тайбэй из только что отправленного сообщения ACARS! Диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании "свой-чужой", также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй".
Согласно данным сайта Fightradar24, Boeing С-40С вылетел из Куала-Лумпура, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем повернул на север.
В понедельник тайваньский портал ETtoday сообщил, что Нэнси Пелоси намерена прибыть на остров 2 августа поздно вечером, чтобы среди прочего встретиться с руководством Тайваня.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Американцы попросили Пелоси не возвращаться с Тайваня
Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит спикера палаты представителей на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
14:21
В Китае заявили, что США ответят в случае визита Пелоси на Тайвань
 
В миреТайбэйСШАТайваньКонгресс СШАНэнси ПелосиКитайМинобороны Китая
 
 
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