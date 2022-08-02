В Госдуме прокомментировали возможный визит Пелоси на Тайвань
Депутат Шхагошев: поездкой Пелоси США хотят отвлечь внимание от неудач на Украине
© Фото пресс-службы депутатаЧлен президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев
© Фото пресс-службы депутата
Член президиума Генерального совета партии "Единая Россия" Адальби Шхагошев. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань призван отвлечь мировое сообщество от неудач Соединенных Штатов в других регионах мира, в том числе на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
По словам парламентария, США испытывают серьезные проблемы на украинском направлении во время проведения Россией спецоперации в регионе. Визит Пелоси на Тайвань призван отвлечь внимание от "слабых мест, в данном случае, речь идет об Украине". Политик добавил, что подобные провокации со стороны Вашингтона были, когда "они выходили из Афганистана, проигрывали в Сирии и начинали устраивать их в Ливии".
"Такую же тактику они использовали в "нулевых", когда начали проигрывать ситуацию на Северном Кавказе у нас в стране", - резюмировал он.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.