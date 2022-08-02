https://ria.ru/20220802/pelosi-1806669146.html

СМИ: делегация Пелоси забронировала этаж в отеле Grand Hyatt в Тайбэе

СМИ: делегация Пелоси забронировала этаж в отеле Grand Hyatt в Тайбэе - РИА Новости, 02.08.2022

СМИ: делегация Пелоси забронировала этаж в отеле Grand Hyatt в Тайбэе

Делегация спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси забронировала целый этаж в отеле Grand Hyatt в Тайбэе на время своего визита, сообщает тайваньский... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:19

2022-08-02T14:19

2022-08-02T14:19

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ПЕКИН, 2 авг - РИА Новости. Делегация спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси забронировала целый этаж в отеле Grand Hyatt в Тайбэе на время своего визита, сообщает тайваньский телеканал TVBS."Третий по значимости политик в правительстве США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань вечером 2 августа и остановится в отеле Grand Hyatt в районе Синьи. (Для делегации - ред.) забронировали целый этаж гостиницы, всего 48 комнат", - говорится в сообщении канала.Отмечается, что отель не захотел подтвердить телевидению информацию о бронировании. "Тем не менее, в прошлом именно в этом отеле состоялось множество мероприятий с участием американских дипломатов, поэтому у отеля большой опыт в обеспечении безопасности", - отмечает TVBS.Ранее тайваньский телеканал "Саньли" сообщал, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может продлиться до пяти часов вечера среды по местному времени, дольше, чем ожидалось ранее.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806660390.html

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806668459.html

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в мире, нэнси пелоси, сша, пекин, конгресс сша, мид кнр, китай