https://ria.ru/20220802/pelosi-1806655183.html

СМИ: Белый дом открестился от Пелоси, чтобы избежать гнева Китая

СМИ: Белый дом открестился от Пелоси, чтобы избежать гнева Китая - РИА Новости, 02.08.2022

СМИ: Белый дом открестился от Пелоси, чтобы избежать гнева Китая

Вашингтон поспешил откреститься от ответственности за решение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси поехать на Тайвань, однако Пекин все равно считает... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:45

2022-08-02T13:45

2022-08-02T13:45

в мире

нэнси пелоси

джо байден

китай

тайвань

пекин

мид кнр

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Вашингтон поспешил откреститься от ответственности за решение спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси поехать на Тайвань, однако Пекин все равно считает действия чиновницы согласованными с Белым домом. Об этом сообщил телеканал CNBC.Как заявила журналистка Кристина Уилки, американские политики пытаются убедить Китай, что на решения Нэнси Пелоси, представительницы независимой ветви власти, не могут повлиять ни президент, ни военные советники."В течение нескольких недель американские чиновники, начиная с президента, завязывались в узлы, говоря о выборе Пелоси посетить Тайвань и подчеркивая, что это было ее решение, и только ее. Теперь, по словам экспертов, становится ясно, что эти усилия не увенчались успехом. Причина в том, что внутренний раскол в Вашингтоне фактически бессмыслен для остального мира, который научился рассматривать американских президентов и их главных союзников в конгрессе как взаимозаменяемые элементы в вопросах внешней политики. Тот факт, что политика США в отношении Тайваня намеренно двусмысленна, только усложняет проведение какого-либо значимого различия между действиями Пелоси и словами Белого дома", — пояснила Уилки.В пример она привела мнение Эндрю Мерты, директора Китайского глобального исследовательского центра Школы перспективных международных исследований Джонса Хопкинса. Он заявлял, что попытки Белого дома отмежеваться от конгресса выглядят неубедительно еще благодаря Джо Байдену, который несколько раз публично утверждал, что США встанут на защиту Тайваня в случае военного конфликта с Китаем."Я думаю, что со стороны Китая действительно видно, и это небезосновательно, что мы как бы раздвигаем рамки политики "одного Китая". Китайцы встревожены, и я их не виню", — подчеркнул эксперт.Сообщения о возможном визите на остров Нэнси Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести Штаты. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806649512.html

https://ria.ru/20220802/srazhenie-1806560896.html

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806585069.html

китай

тайвань

пекин

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, нэнси пелоси, джо байден, китай, тайвань, пекин, мид кнр