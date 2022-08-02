https://ria.ru/20220802/pelosi-1806621620.html

В Малайзию прибыл еще один спецборт США, сообщили СМИ

В Малайзию прибыл еще один спецборт США, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.08.2022

В Малайзию прибыл еще один спецборт США, сообщили СМИ

Еще один правительственный самолет США прибыл в Малайзию с американской военно-воздушной базы Скотт в Иллинойсе и может быть использован для сопровождения... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:22

2022-08-02T12:22

2022-08-02T12:36

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Еще один правительственный самолет США прибыл в Малайзию с американской военно-воздушной базы Скотт в Иллинойсе и может быть использован для сопровождения полета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань или для замены ее спецборта, пишет газета Global Times."Зафрахтованный правительством США самолет (с позывным - ред.) SPAR20 также прибыл в Малайзию с военно-воздушной базы Скотт через Японию. Аналитики утверждают, что этот шаг может быть использован для сопровождения миссии во время визита Пелоси на Тайвань или может быть направлен на замену предыдущего самолета Пелоси", - пишет издание.Как сообщается на сайте Radarbox, речь идет о самолете Boeing C-40C с регистрационным номером 05-0730. Как сообщается на сайте ВВС США, самолеты Boeing C-40C обеспечивают "безопасную, комфортабельную и надежную транспортировку" лидеров США. Отмечается, что эти самолеты перевозят, в частности, членов американского конгресса.Согласно сайту Flightradar, отслеживающему полеты, спецборт, на котором Пелоси прибыла в Малайзию, имеет позывной SPAR19. Это также Boeing C-40C.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

https://ria.ru/20220802/tayvan-1806604799.html

https://ria.ru/20220802/kitay-1806609802.html

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в мире, сша, малайзия, тайвань, конгресс сша, ввс сша