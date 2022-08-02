10:25 02.08.2022 (обновлено: 14:44 02.08.2022)
Американцы попросили Пелоси не возвращаться с Тайваня
Читатели WSJ назвали возможный визит спикера Пелоси на Тайвань "эготуром"
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер палаты представителей Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal осудили решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань на фоне протестов властей Китая.
Рассуждая о поездке парламентария, многие комментаторы пришли к выводу, что главная причина ее упорства — эгоизм и желание упрочить собственные политические позиции.
"Пелоси объявила о своем эготуре. Байден был слишком слаб, чтобы остановить ее. Все это стало достоянием общественности, и Китай отреагировал. И теперь Пелоси приходится ехать на Тайвань уже из принципа. Вся эта буря была ненужной и только подтверждает, что Байден не может ничего предвидеть, руководить или контролировать", — высказался Jock Patton.
"Эта поездка выглядит как целенаправленная провокация! Какую пользу это может принести? Это все равно что кричать в театре "пожар" и потом оправдываться, говоря, что это необходимо для сохранения права на свободу слова", — заявил David Walker.
"Пелоси дала Си Цзиньпиню именно то, что он хочет, — повод делать все, что ему заблагорассудится. Возможно, это блеф, а может быть, как и Путин, Си наблюдал последние 18 месяцев, поражаясь своей удаче. Америкой еще никогда не руководили так слабо. Самые важные сокровища Китая десятилетиями хранятся в музее Тайбэя. Лидер, который вернет их домой, будет восхваляться веками. Большой кусок мировых поставок микросхем станет глазурью на торте. Поездка Пелоси ради собственного эго не только рискованна, но и безрассудна", — считает Mike Ross.
"Тайвань не платит даже два процента своего ВВП на оборону. Когда Тайвань будет инвестировать в свою безопасность, как Израиль, США смогут его поддержать. Это уже устарело, когда богатые страны не финансируют свои вооруженные силы из разных опасений, а вместо этого полагаются на американских налогоплательщиков для обеспечения гарантий безопасности", — посетовал Brian Gasser.
"Конечно, китайцы могут перехватить самолет Пелоси, заставить его приземлиться в самом Китае, а затем судить ее и ее мужа за всевозможные нарушения американских законов об инсайдерской торговле. Депутаты тоже мечтают, знаете ли..." — сыронизировал Jeffrey Sonheim.
"Я думаю, это замечательно, что Пелоси едет на Тайвань. Наконец-то она делает что-то, что я могу поддержать. Но... давайте серьезно, ей правда очень нужно возвращаться?" — поинтересовался H Lee Mustafa.
В понедельник тайваньский портал ETtoday сообщил, что Нэнси Пелоси намерена прибыть на остров 2 августа поздно вечером, чтобы среди прочего встретиться с руководством Тайваня.
Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит спикера палаты представителей на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживают связи с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.