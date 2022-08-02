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Визит Пелоси на Тайвань может вызвать вооруженный конфликт, считает Климов - РИА Новости, 02.08.2022
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Визит Пелоси на Тайвань может вызвать вооруженный конфликт, считает Климов
Визит Пелоси на Тайвань может вызвать вооруженный конфликт, считает Климов - РИА Новости, 02.08.2022
Визит Пелоси на Тайвань может вызвать вооруженный конфликт, считает Климов
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к вооруженному конфликту, если Вашингтон или Пекин пойдут на боевое... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T10:05
2022-08-02T10:05
в мире
чжан цзюнь
тайвань
китай
пекин
совет безопасности оон
министерство обороны сша
оон
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к вооруженному конфликту, если Вашингтон или Пекин пойдут на боевое применение силы, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Сегодня может случится ЧП: если в США через визит спикера Палаты представителей Конгресса Пелоси попытаются доказать, что янки вправе летать и плыть туда, куда хотят вопреки желанию других, приземлившись сегодня на острове Тайвань. Если при этом КНР решит любой ценой доказать миру, что Тайвань часть её суверенной территории, последнее признаёт как РФ, так и ООН, формально даже США", - написал сенатор в своем Telegram-канале.При этом, чрезвычайная ситуация может произойти, если в Пекине пойдут до съезда КПК на крайние меры воздействия на тайваньские и стоящие за ними американские власти, и "если любая из конфликтующих сторон (Вашингтон/Пекин) отважится на боевое применение силы", отметил Климов.Политик напомнил, что истории 20 века известны прямые боестолкновения ВС КНР и США. Наиболее кровопролитный и масштабный характер они имели в 1950-е на Корейском полуострове. Но в ту пору Пекин не обладал ещё ракетно-ядерным оружием и мощным ВМФ. Тогда же в ООН Китай представляли как раз американские марионетки с Тайваня."Теперь у Пекина в СБ ООН право вето, а постпред КНР Чжан Цзюнь публично говорит, что возможный визит Пелоси на Тайвань "подорвёт отношения между Китаем и США", - отметил он.Таким образом, задуманное на Тайване, как "яркий предвыборный PR-ход миссис Пелоси, может стоит Америке так дорого, как ничего ещё не стоило ей после 1945 (года)", полагает Климов.Это понимают в Пентагоне и ЦРУ, но "роль личности в истории" ещё никто не отменял, а за спиной спикерши из Вашингтона не только значительная часть конгрессменов, но и могущественные неоглобалисты, добавил политик. "Поэтому ход событий вокруг микроскопического Тайваня может мгновенно принять масштаб сокрушительного всемирного кризиса, в том числе для самих Штатов", - подчеркнул законодатель.Климов напомнил, что в Тайбэе прилёт Пелоси ожидают около 17.30 мск. ВМФ и ВВС КНР и США уже вокруг Тайваня.
https://ria.ru/20220802/kitay-1806578475.html
https://ria.ru/20220802/tayvan-1806563066.html
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в мире, чжан цзюнь, тайвань, китай, пекин, совет безопасности оон, министерство обороны сша, оон
10:05 02.08.2022
 
Визит Пелоси на Тайвань может вызвать вооруженный конфликт, считает Климов

Член Совфеда Климов: визит Пелоси на Тайвань может вызвать вооруженный конфликт

© AP Photo / Malaysia’s Department of InformationСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Malaysia’s Department of Information
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к вооруженному конфликту, если Вашингтон или Пекин пойдут на боевое применение силы, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Сегодня может случится ЧП: если в США через визит спикера Палаты представителей Конгресса Пелоси попытаются доказать, что янки вправе летать и плыть туда, куда хотят вопреки желанию других, приземлившись сегодня на острове Тайвань. Если при этом КНР решит любой ценой доказать миру, что Тайвань часть её суверенной территории, последнее признаёт как РФ, так и ООН, формально даже США", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
При этом, чрезвычайная ситуация может произойти, если в Пекине пойдут до съезда КПК на крайние меры воздействия на тайваньские и стоящие за ними американские власти, и "если любая из конфликтующих сторон (Вашингтон/Пекин) отважится на боевое применение силы", отметил Климов.
Политик напомнил, что истории 20 века известны прямые боестолкновения ВС КНР и США. Наиболее кровопролитный и масштабный характер они имели в 1950-е на Корейском полуострове. Но в ту пору Пекин не обладал ещё ракетно-ядерным оружием и мощным ВМФ. Тогда же в ООН Китай представляли как раз американские марионетки с Тайваня.
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Китайские авианосцы вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
"Теперь у Пекина в СБ ООН право вето, а постпред КНР Чжан Цзюнь публично говорит, что возможный визит Пелоси на Тайвань "подорвёт отношения между Китаем и США", - отметил он.
Таким образом, задуманное на Тайване, как "яркий предвыборный PR-ход миссис Пелоси, может стоит Америке так дорого, как ничего ещё не стоило ей после 1945 (года)", полагает Климов.
Это понимают в Пентагоне и ЦРУ, но "роль личности в истории" ещё никто не отменял, а за спиной спикерши из Вашингтона не только значительная часть конгрессменов, но и могущественные неоглобалисты, добавил политик. "Поэтому ход событий вокруг микроскопического Тайваня может мгновенно принять масштаб сокрушительного всемирного кризиса, в том числе для самих Штатов", - подчеркнул законодатель.
Климов напомнил, что в Тайбэе прилёт Пелоси ожидают около 17.30 мск. ВМФ и ВВС КНР и США уже вокруг Тайваня.
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В миреЧжан ЦзюньТайваньКитайПекинСовет Безопасности ООНМинистерство обороны СШАООН
 
 
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