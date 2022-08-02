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Пелоси прилетела в Малайзию - РИА Новости, 02.08.2022
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Пелоси прилетела в Малайзию
Пелоси прилетела в Малайзию - РИА Новости, 02.08.2022
Пелоси прилетела в Малайзию
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию, передает местное новостное агентство Bernama. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T07:09
2022-08-02T09:42
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию, передает местное новостное агентство Bernama.Отмечается, что политик планирует встретиться со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьером Исмаилом Сабри Яакобом.На прошлой неделе Пелоси начала азиатское турне, в рамках которого запланированы визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом СМИ стали массово писать о планах чиновницы также посетить Тайвань. Сама она эту информацию не подтвердила, сославшись на требования безопасности.В понедельник тайваньский портал ETtoday сообщил, что Пелоси все-таки прибудет на остров 2 августа поздно вечером, переночует в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит местный парламент Законодательный юань, встретится с руководством и покинет Тайвань.Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит чиновницы на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.
https://ria.ru/20220802/pelosi-1806552303.html
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в мире, малайзия, сша, китай, минобороны китая
07:09 02.08.2022 (обновлено: 09:42 02.08.2022)
 
Пелоси прилетела в Малайзию

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию

© AFP 2022 / Malaysia department of information/Nazri Rapaai Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / Malaysia department of information/Nazri Rapaai
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию, передает местное новостное агентство Bernama.
"Спецборт с Пелоси и ее окружением приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что политик планирует встретиться со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьером Исмаилом Сабри Яакобом.
На прошлой неделе Пелоси начала азиатское турне, в рамках которого запланированы визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом СМИ стали массово писать о планах чиновницы также посетить Тайвань. Сама она эту информацию не подтвердила, сославшись на требования безопасности.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
00:14
Китай пообещал принять меры в случае визита Пелоси на Тайвань
В понедельник тайваньский портал ETtoday сообщил, что Пелоси все-таки прибудет на остров 2 августа поздно вечером, переночует в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит местный парламент Законодательный юань, встретится с руководством и покинет Тайвань.
Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит чиновницы на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".
Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. КНР подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.
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