СМИ: на Тайвань приедет делегация из шести человек под руководством Пелоси
China Times: на Тайвань приедет делегация из шести человек под руководством Пелоси
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек во вторник вечером, пишет газета China Times.
В делегацию Пелоси, согласно сообщениям, войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США.
Точный маршрут Пелоси тем не менее не известен, но газета сообщает, что она может прибыть спецбортом в аэропорт Тайбэя Сунщань вечером во вторник в промежутке между 21.00 и 22.00 по местному времени.
Также газета вновь сообщает, как и накануне, что визит Пелоси будет краткосрочным, и после утренней встречи с руководством острова американский политик покинет остров в первой половине дня в среду.
В понедельник тайваньский информационный портал ETtoday сообщал, что Пелоси во главе делегации примерно из 20 человек должна приземлиться около 22.30 во вторник по местному времени (17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.