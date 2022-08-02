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СМИ: на Тайвань приедет делегация из шести человек под руководством Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022
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СМИ: на Тайвань приедет делегация из шести человек под руководством Пелоси
СМИ: на Тайвань приедет делегация из шести человек под руководством Пелоси - РИА Новости, 02.08.2022
СМИ: на Тайвань приедет делегация из шести человек под руководством Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек во вторник вечером, пишет газета China Times. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T07:05
2022-08-02T07:05
в мире
сша
тайвань
пекин
конгресс сша
мид кнр
цай инвэнь
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек во вторник вечером, пишет газета China Times.Отмечается, что спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии направится в воздушное пространство к востоку от побережья Тайваня и с севера войдет в опознавательную зону ПВО острова.В делегацию Пелоси, согласно сообщениям, войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США.Точный маршрут Пелоси тем не менее не известен, но газета сообщает, что она может прибыть спецбортом в аэропорт Тайбэя Сунщань вечером во вторник в промежутке между 21.00 и 22.00 по местному времени.Также газета вновь сообщает, как и накануне, что визит Пелоси будет краткосрочным, и после утренней встречи с руководством острова американский политик покинет остров в первой половине дня в среду.В понедельник тайваньский информационный портал ETtoday сообщал, что Пелоси во главе делегации примерно из 20 человек должна приземлиться около 22.30 во вторник по местному времени (17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
https://ria.ru/20220802/urok-1806557435.html
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в мире, сша, тайвань, пекин, конгресс сша, мид кнр, цай инвэнь, нэнси пелоси, китай
07:05 02.08.2022
 
СМИ: на Тайвань приедет делегация из шести человек под руководством Пелоси

China Times: на Тайвань приедет делегация из шести человек под руководством Пелоси

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 2 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек во вторник вечером, пишет газета China Times.
Отмечается, что спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии направится в воздушное пространство к востоку от побережья Тайваня и с севера войдет в опознавательную зону ПВО острова.
В делегацию Пелоси, согласно сообщениям, войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США.
Точный маршрут Пелоси тем не менее не известен, но газета сообщает, что она может прибыть спецбортом в аэропорт Тайбэя Сунщань вечером во вторник в промежутке между 21.00 и 22.00 по местному времени.
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Также газета вновь сообщает, как и накануне, что визит Пелоси будет краткосрочным, и после утренней встречи с руководством острова американский политик покинет остров в первой половине дня в среду.
В понедельник тайваньский информационный портал ETtoday сообщал, что Пелоси во главе делегации примерно из 20 человек должна приземлиться около 22.30 во вторник по местному времени (17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит. В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.
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Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
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