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Реакция КНР на визит Пелоси может быть сильнее ожиданий, считают в Японии - РИА Новости, 02.08.2022
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Реакция КНР на визит Пелоси может быть сильнее ожиданий, считают в Японии
Реакция КНР на визит Пелоси может быть сильнее ожиданий, считают в Японии - РИА Новости, 02.08.2022
Реакция КНР на визит Пелоси может быть сильнее ожиданий, считают в Японии
Японские эксперты в области американской политики и международных отношений считают, что реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T06:54
2022-08-02T07:19
в мире
китай
сша
тайвань
мид кнр
конгресс сша
си цзиньпин
япония
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ТОКИО, 2 авг — РИА Новости. Японские эксперты в области американской политики и международных отношений считают, что реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может быть более серьезной, чем ожидает американская сторона, а сама поездка может стать "своеобразной проверкой политических итогов администрации" Си Цзиньпина с учетом предстоящего XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК).Так, эксперт по Китаю Rakuten Securities Economic Research Institute и колумнист Ёсикадзу Като в комментарии к статье о возможном визите Пелоси на Тайвань отмечает, что до настоящего времени представитель МИД Китая неоднократно предупреждал о решительном ответе КНР в случае реализации визита Пелоси на Тайвань, поэтому "нет сомнения в том, что китайская армия не просто сидит и наблюдает".По его мнению, в настоящее время "фокус должен быть не на слова Китая, а на его действия"."Будут ли действия беспрецедентными или нет, и какими они будут? Полагаю, что это может быть уникальной своеобразной проверкой политических итогов администрации Си Цзиньпина, ведь через примерно 100 дней состоится политический съезд, который проводится раз в пять лет", — добавил он.В свою очередь, журналист газеты "Асахи" и приглашенный профессор университета Аояма Гакуин Кэндзи Минэмура также полагает, что реакция Китая с учетом предстоящего съезда может быть серьезнее, чем ожидает США."Складывается впечатление, что правительство США, которое ссылается на то, что (бывший) спикер палаты представителей США (Ньют) Гингрич совершил поездку (на Тайвань. — Прим. ред.) 25 лет назад, решило, что китайская сторона не станет вмешиваться в случае визита Пелоси на Тайвань. Однако разница в военной мощи США и Китая сейчас отличается от того, что была тогда. Более того, с учетом того, что менее чем через три месяца состоится съезд Коммунистической партии, господин Си Цзиньпин находится в наиболее уязвимой позиции. Полагаю, что дипломатическая и военная реакция может быть выше того, что ожидают США", — пишет Минэмура в комментарии.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
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в мире, китай, сша, тайвань, мид кнр, конгресс сша, си цзиньпин, япония
06:54 02.08.2022 (обновлено: 07:19 02.08.2022)
 
Реакция КНР на визит Пелоси может быть сильнее ожиданий, считают в Японии

Японские эксперты полагают, что реакция КНР на визит Пелоси может быть сильнее ожиданий

© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ТОКИО, 2 авг — РИА Новости. Японские эксперты в области американской политики и международных отношений считают, что реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может быть более серьезной, чем ожидает американская сторона, а сама поездка может стать "своеобразной проверкой политических итогов администрации" Си Цзиньпина с учетом предстоящего XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК).
Так, эксперт по Китаю Rakuten Securities Economic Research Institute и колумнист Ёсикадзу Като в комментарии к статье о возможном визите Пелоси на Тайвань отмечает, что до настоящего времени представитель МИД Китая неоднократно предупреждал о решительном ответе КНР в случае реализации визита Пелоси на Тайвань, поэтому "нет сомнения в том, что китайская армия не просто сидит и наблюдает".

"В ночь на 28 июля по пекинскому времени председатель Си Цзиньпин провел прямой разговор с президентом (США Джо. — Прим. ред.) Байденом. В том случае, если визит (Пелоси. — Прим. ред.) на Тайвань будет реализован, даже если само событие не станет "беспрецедентным", принимая во внимание трансформацию американо-китайских отношений в беспрецедентное стратегическое противостояние и обоюдное недоверие в последние несколько лет, серьезность кризиса может быть беспрецедентной с момента нормализации отношений между КНР и США в 1979 году", — считает Като.

По его мнению, в настоящее время "фокус должен быть не на слова Китая, а на его действия".
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"Будут ли действия беспрецедентными или нет, и какими они будут? Полагаю, что это может быть уникальной своеобразной проверкой политических итогов администрации Си Цзиньпина, ведь через примерно 100 дней состоится политический съезд, который проводится раз в пять лет", — добавил он.
В свою очередь, журналист газеты "Асахи" и приглашенный профессор университета Аояма Гакуин Кэндзи Минэмура также полагает, что реакция Китая с учетом предстоящего съезда может быть серьезнее, чем ожидает США.
"Складывается впечатление, что правительство США, которое ссылается на то, что (бывший) спикер палаты представителей США (Ньют) Гингрич совершил поездку (на Тайвань. — Прим. ред.) 25 лет назад, решило, что китайская сторона не станет вмешиваться в случае визита Пелоси на Тайвань. Однако разница в военной мощи США и Китая сейчас отличается от того, что была тогда. Более того, с учетом того, что менее чем через три месяца состоится съезд Коммунистической партии, господин Си Цзиньпин находится в наиболее уязвимой позиции. Полагаю, что дипломатическая и военная реакция может быть выше того, что ожидают США", — пишет Минэмура в комментарии.
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Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
00:14
Китай пообещал принять меры в случае визита Пелоси на Тайвань
 
В миреКитайСШАТайваньМИД КНРКонгресс СШАСи ЦзиньпинЯпония
 
 
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