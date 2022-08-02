https://ria.ru/20220802/pelosi-1806563626.html

Реакция КНР на визит Пелоси может быть сильнее ожиданий, считают в Японии

Реакция КНР на визит Пелоси может быть сильнее ожиданий, считают в Японии - РИА Новости, 02.08.2022

Реакция КНР на визит Пелоси может быть сильнее ожиданий, считают в Японии

Японские эксперты в области американской политики и международных отношений считают, что реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T06:54

2022-08-02T06:54

2022-08-02T07:19

в мире

китай

сша

тайвань

мид кнр

конгресс сша

си цзиньпин

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573794381_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_498328fee4c2a15b693f4f5f33dd6d8e.jpg

ТОКИО, 2 авг — РИА Новости. Японские эксперты в области американской политики и международных отношений считают, что реакция Китая на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань может быть более серьезной, чем ожидает американская сторона, а сама поездка может стать "своеобразной проверкой политических итогов администрации" Си Цзиньпина с учетом предстоящего XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК).Так, эксперт по Китаю Rakuten Securities Economic Research Institute и колумнист Ёсикадзу Като в комментарии к статье о возможном визите Пелоси на Тайвань отмечает, что до настоящего времени представитель МИД Китая неоднократно предупреждал о решительном ответе КНР в случае реализации визита Пелоси на Тайвань, поэтому "нет сомнения в том, что китайская армия не просто сидит и наблюдает".По его мнению, в настоящее время "фокус должен быть не на слова Китая, а на его действия"."Будут ли действия беспрецедентными или нет, и какими они будут? Полагаю, что это может быть уникальной своеобразной проверкой политических итогов администрации Си Цзиньпина, ведь через примерно 100 дней состоится политический съезд, который проводится раз в пять лет", — добавил он.В свою очередь, журналист газеты "Асахи" и приглашенный профессор университета Аояма Гакуин Кэндзи Минэмура также полагает, что реакция Китая с учетом предстоящего съезда может быть серьезнее, чем ожидает США."Складывается впечатление, что правительство США, которое ссылается на то, что (бывший) спикер палаты представителей США (Ньют) Гингрич совершил поездку (на Тайвань. — Прим. ред.) 25 лет назад, решило, что китайская сторона не станет вмешиваться в случае визита Пелоси на Тайвань. Однако разница в военной мощи США и Китая сейчас отличается от того, что была тогда. Более того, с учетом того, что менее чем через три месяца состоится съезд Коммунистической партии, господин Си Цзиньпин находится в наиболее уязвимой позиции. Полагаю, что дипломатическая и военная реакция может быть выше того, что ожидают США", — пишет Минэмура в комментарии.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах приехать на Тайвань. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Сообщения о возможном визите на остров Пелоси, которую Пекин называет третьим по значимости чиновником в правительстве США, ожидаемо вызвали крайне негативную реакцию Китая. В МИД КНР заявили, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а ответственность за все вытекающие из этого серьезные последствия будут полностью нести США. При этом официальные ведомства Китая не уточняли, о каких именно решительных мерах идет речь.

https://ria.ru/20220802/urok-1806557435.html

https://ria.ru/20220802/srazhenie-1806560896.html

https://ria.ru/20220802/pelosi-1806552303.html

китай

сша

тайвань

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, тайвань, мид кнр, конгресс сша, си цзиньпин, япония