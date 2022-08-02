https://ria.ru/20220802/pelosi-1806561481.html

Пелоси может не остаться на ночь на Тайване, считает WSJ

Пелоси может не остаться на ночь на Тайване, считает WSJ - РИА Новости, 02.08.2022

Пелоси может не остаться на ночь на Тайване, считает WSJ

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "однозначно" состоится, однако уверенности в том, что она проведет там ночь, нет, утверждается в РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T05:46

2022-08-02T05:46

2022-08-02T05:46

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ТОКИО, 2 авг – РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "однозначно" состоится, однако уверенности в том, что она проведет там ночь, нет, утверждается в японской версии издания Wall Street Jourmal.Накануне тайваньский информационный портал ETtoday сообщал, что Пелоси во главе делегации примерно из 20 человек должна приземлиться около 22.30 во вторник по местному времени (17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит.В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.Источники Wall Street Jourmal также сообщили, что часть встречи Пелоси "запланирована на вечер 2 августа, а большинство из встреч — на 3-е"."Также есть возможность, что она проведет встречи с кем-то вне круга представителей администрации", — говорится в статье.Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посещения ею Тайваня. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил о том, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.

https://ria.ru/20220802/urok-1806557435.html

https://ria.ru/20220802/srazhenie-1806560896.html

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