Пелоси может не остаться на ночь на Тайване, считает WSJ
WSJ: спикер палаты представителей США Пелоси может не остаться на ночь на Тайване
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
ТОКИО, 2 авг – РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "однозначно" состоится, однако уверенности в том, что она проведет там ночь, нет, утверждается в японской версии издания Wall Street Jourmal.
"Источники утверждают, что Пелоси "однозначно приедет". Единственное, что у них нет уверенности относительно того, "сделает она остановку в Тайбэе или нет", — отмечается в тексте.
Накануне тайваньский информационный портал ETtoday сообщал, что Пелоси во главе делегации примерно из 20 человек должна приземлиться около 22.30 во вторник по местному времени (17.30 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе, далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром в среду посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь. Сообщается, что в среду около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит.
В свою очередь, в отеле Grand Hyatt на Тайване ушли от ответа на вопрос РИА Новости о ее приезде.
Источники Wall Street Jourmal также сообщили, что часть встречи Пелоси "запланирована на вечер 2 августа, а большинство из встреч — на 3-е".
"Также есть возможность, что она проведет встречи с кем-то вне круга представителей администрации", — говорится в статье.
Азиатское турне Пелоси, в ходе которого она посетит Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, проходит при повышенном мировом внимании в связи с сообщениями о планах посещения ею Тайваня. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил о том, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от возможного визита, заявив, что спикер принимает решения сама. Тайваньские СМИ сообщают, что она может прибыть на остров во вторник, а в среду встретиться с руководством островной администрации. МИД Тайваня эти сообщения не подтверждает.