https://ria.ru/20220802/pelosi-1806552303.html

Китай пообещал принять меры в случае визита Пелоси на Тайвань

Китай пообещал принять меры в случае визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 02.08.2022

Китай пообещал принять меры в случае визита Пелоси на Тайвань

Китай сделает все, что в его силах, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T00:14

2022-08-02T00:14

2022-08-02T06:47

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ООН, 2 авг — РИА Новости. Китай сделает все, что в его силах, для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил на брифинге постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.Так он ответил на вопрос о том, на какие действия Пекин может предпринять, если Пелоси решится на такой шаг.На прошлой неделе спикер палаты представителей США Пелоси начала азиатское турне, в рамках которого запланированы визиты в Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом СМИ стали массово писать о намерении чиновницы также посетить Тайвань. Сама она эту информацию не подтвердила, сославшись на требования безопасности.В понедельник тайваньский портал ETtoday сообщил, что Пелоси все-таки прибудет на остров 2 августа поздно вечером, переночует в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит Законодательный юань, встретится с руководством и покинет Тайвань.Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, визит чиновницы на остров нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия КНР не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство".Тайваньский вопрос в отношениях Вашингтона и Пекина приобрел особую важность на фоне ситуации на Украине. Китай подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует не вмешиваться в внутренние дела. США, формально соблюдая "принцип одного Китая" и не имея дипломатических отношений с Тайбэем, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно поставляет туда оружие.

https://ria.ru/20220801/kitay-1806515759.html

https://ria.ru/20220730/kitay-1806082689.html

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