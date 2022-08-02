https://ria.ru/20220802/oruzhie-1806804961.html
Китай потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы
Китай потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы - РИА Новости, 02.08.2022
Китай потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы
США должны вывести все свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других регионах мира, заявил глава делегации КНР на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T22:41
2022-08-02T22:41
2022-08-02T22:41
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ООН, 2 авг – РИА Новости. США должны вывести все свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других регионах мира, заявил глава делегации КНР на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг."США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе", - сказал Фу Цонг.
https://ria.ru/20220802/kitay-1806804077.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, европа, в мире
Китай потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы
Глава делегации КНР на конференции по ДНЯО: США должны вывести ядерное оружие из Европы