https://ria.ru/20220802/oruzhie-1806804961.html

Китай потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы

Китай потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы - РИА Новости, 02.08.2022

Китай потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы

США должны вывести все свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других регионах мира, заявил глава делегации КНР на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T22:41

2022-08-02T22:41

2022-08-02T22:41

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ООН, 2 авг – РИА Новости. США должны вывести все свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других регионах мира, заявил глава делегации КНР на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг."США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе", - сказал Фу Цонг.

https://ria.ru/20220802/kitay-1806804077.html

китай

сша

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, сша, европа, в мире