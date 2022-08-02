Рейтинг@Mail.ru
Китай потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220802/oruzhie-1806804961.html
Китай потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы
Китай потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы - РИА Новости, 02.08.2022
Китай потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы
США должны вывести все свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других регионах мира, заявил глава делегации КНР на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T22:41
2022-08-02T22:41
китай
сша
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742578776_154:290:3072:1931_1920x0_80_0_0_5012f4807e17270b6354291ecb185eec.jpg
ООН, 2 авг – РИА Новости. США должны вывести все свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других регионах мира, заявил глава делегации КНР на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг."США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе", - сказал Фу Цонг.
https://ria.ru/20220802/kitay-1806804077.html
китай
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742578776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec72f5934335bc846c4f48934a2e3152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, европа, в мире
22:41 02.08.2022
 
Китай потребовал, чтобы США вывели все ядерное оружие из Европы

Глава делегации КНР на конференции по ДНЯО: США должны вывести ядерное оружие из Европы

© AP Photo / Andrew HarnikВоенный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия
Военный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Военный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 авг – РИА Новости. США должны вывести все свое ядерное оружие из Европы и не размещать его в других регионах мира, заявил глава делегации КНР на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг.
"США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе", - сказал Фу Цонг.
Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета Дунфэн-41 - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 22:27
МИД КНР заявил о следовании принципу неприменения ядерного оружия первыми
 
КитайСШАЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала