Шольц заявил об отправке Украине вооружения, которого еще нет у немецких ВС
Канцлер ФРГ Шольц заявил об отправке Украине вооружения, которого еще нет у немецких ВС
© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Германия продолжает поставки оружия Украине, отправляя ей, помимо прочего, настолько новую технику, что некоторых экземпляров еще нет у немецких ВС, заявил изданию Globe and Mail канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы поставляли любую (технику. — Прим. ред.), что у нас была: системы противотанковой и противовоздушной обороны, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальной помощи... Мы дошли до более сложных и ценных систем. Самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, радарные системы артиллерийской наводки. Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии", — рассказал Шольц.
По его словам, украинские войска проходят обучение по использованию нового оборудования в Германии.
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект