https://ria.ru/20220802/oruzhie-1806555967.html

Шольц заявил об отправке Украине вооружения, которого еще нет у немецких ВС

Шольц заявил об отправке Украине вооружения, которого еще нет у немецких ВС - РИА Новости, 02.08.2022

Шольц заявил об отправке Украине вооружения, которого еще нет у немецких ВС

Германия продолжает поставки оружия Украине, отправляя ей, помимо прочего, настолько новую технику, что некоторых экземпляров еще нет у немецких ВС, заявил... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T01:51

2022-08-02T01:51

2022-08-02T01:51

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Германия продолжает поставки оружия Украине, отправляя ей, помимо прочего, настолько новую технику, что некоторых экземпляров еще нет у немецких ВС, заявил изданию Globe and Mail канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы поставляли любую (технику. — Прим. ред.), что у нас была: системы противотанковой и противовоздушной обороны, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальной помощи... Мы дошли до более сложных и ценных систем. Самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, радарные системы артиллерийской наводки. Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии", — рассказал Шольц.По его словам, украинские войска проходят обучение по использованию нового оборудования в Германии.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект

https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805539973.html

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в мире, германия, украина, нато, россия