https://ria.ru/20220802/olenenok-1806687236.html

Три олененка появились на свет в "Доме лани" в Москве

Три олененка появились на свет в "Доме лани" в Москве - РИА Новости, 02.08.2022

Три олененка появились на свет в "Доме лани" в Москве

Три оленёнка появились на свет в "Доме лани" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:09

2022-08-02T15:09

2022-08-02T15:09

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Три оленёнка появились на свет в "Доме лани" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В "Доме лани" – пополнение. На свет появились три олененка – предварительно, два мальчика и одна девочка. Точно определить пол можно будет только через год – к первой годовщине рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь семья ланей состоит уже из девяти особей: шести взрослых и троих малышей."Оленята резвые, игривые и очень самостоятельные. Они уже полностью освоили территорию вольерного комплекса. Крошки-лани – мастера маскировки: заметить их среди травы и деревьев непросто. Это умение необходимо в дикой природе для спасения от хищников. При этом маленькие обитатели "Дома лани" охотно показываются посетителям этого вольерного комплекса. Полюбоваться ими могут все желающие ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме последнего понедельника каждого месяца", - дополняется в сообщении.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, москва