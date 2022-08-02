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Три олененка появились на свет в "Доме лани" в Москве - РИА Новости, 02.08.2022
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Три олененка появились на свет в "Доме лани" в Москве
Три олененка появились на свет в "Доме лани" в Москве - РИА Новости, 02.08.2022
Три олененка появились на свет в "Доме лани" в Москве
Три оленёнка появились на свет в "Доме лани" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T15:09
2022-08-02T15:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Три оленёнка появились на свет в "Доме лани" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В "Доме лани" – пополнение. На свет появились три олененка – предварительно, два мальчика и одна девочка. Точно определить пол можно будет только через год – к первой годовщине рождения", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь семья ланей состоит уже из девяти особей: шести взрослых и троих малышей."Оленята резвые, игривые и очень самостоятельные. Они уже полностью освоили территорию вольерного комплекса. Крошки-лани – мастера маскировки: заметить их среди травы и деревьев непросто. Это умение необходимо в дикой природе для спасения от хищников. При этом маленькие обитатели "Дома лани" охотно показываются посетителям этого вольерного комплекса. Полюбоваться ими могут все желающие ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме последнего понедельника каждого месяца", - дополняется в сообщении.
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общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, москва
15:09 02.08.2022
 

Три олененка появились на свет в "Доме лани" в Москве

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыОленята в "Доме лани"
Оленята в Доме лани - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Три оленёнка появились на свет в "Доме лани" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В "Доме лани" – пополнение. На свет появились три олененка – предварительно, два мальчика и одна девочка. Точно определить пол можно будет только через год – к первой годовщине рождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь семья ланей состоит уже из девяти особей: шести взрослых и троих малышей.
"Оленята резвые, игривые и очень самостоятельные. Они уже полностью освоили территорию вольерного комплекса. Крошки-лани – мастера маскировки: заметить их среди травы и деревьев непросто. Это умение необходимо в дикой природе для спасения от хищников. При этом маленькие обитатели "Дома лани" охотно показываются посетителям этого вольерного комплекса. Полюбоваться ими могут все желающие ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме последнего понедельника каждого месяца", - дополняется в сообщении.
Вольерный комплекс Дом лани - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 13:19Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Посетители "Дома лани" в октябре смогут наблюдать брачный сезон животных
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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