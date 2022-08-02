https://ria.ru/20220802/obstrel-1806758068.html

При обстреле территории ДНР погиб мирный житель

При обстреле территории ДНР погиб мирный житель - РИА Новости, 02.08.2022

При обстреле территории ДНР погиб мирный житель

Один человек погиб, еще 20 получили ранения в результате сегодняшнего обстрела территории Донецкой Народной Республики украинскими войсками, сообщает во вторник РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T18:28

2022-08-02T18:28

2022-08-02T18:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще 20 получили ранения в результате сегодняшнего обстрела территории Донецкой Народной Республики украинскими войсками, сообщает во вторник штаб территориальной обороны республики."В результате сегодняшних обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Донецкой Народной Республике погиб один человек и еще 20 мирных жителей получили ранения", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, украина