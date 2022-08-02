Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили более 130 националистов в ДНР - РИА Новости, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/natsionalisty-1806681964.html
Российские военные уничтожили более 130 националистов в ДНР
Российские военные уничтожили более 130 националистов в ДНР - РИА Новости, 02.08.2022
Российские военные уничтожили более 130 националистов в ДНР
Российские войска уничтожили более 130 националистов в результате огневого поражения 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады украинских войск в районе... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:49
2022-08-02T15:01
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179464_0:0:3638:2046_1920x0_80_0_0_878d1dd94c1eba59d645efbf17f19246.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили более 130 националистов в результате огневого поражения 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады украинских войск в районе Артемовска, оставшиеся 70 человек дезертировали, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска уничтожены более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220802/donbass-1806595826.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803179464_656:0:3387:2048_1920x0_80_0_0_3388ce46d0dc40bd205b9944831d7511.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лнр, россия, вооруженные силы рф
14:49 02.08.2022 (обновлено: 15:01 02.08.2022)
 
Российские военные уничтожили более 130 националистов в ДНР

Минобороны: российские военные уничтожили более 130 националистов в районе Артемовска

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в ДНР
Военнослужащие в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащие в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили более 130 националистов в результате огневого поражения 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады украинских войск в районе Артемовска, оставшиеся 70 человек дезертировали, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска уничтожены более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
11:05Специальная военная операция на Украине
В ДНР за 167 дней эскалации погибли 280 мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛНРРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала