https://ria.ru/20220802/natsionalisty-1806681964.html

Российские военные уничтожили более 130 националистов в ДНР

Российские военные уничтожили более 130 националистов в ДНР - РИА Новости, 02.08.2022

Российские военные уничтожили более 130 националистов в ДНР

Российские войска уничтожили более 130 националистов в результате огневого поражения 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады украинских войск в районе... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:49

2022-08-02T14:49

2022-08-02T15:01

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили более 130 националистов в результате огневого поражения 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады украинских войск в районе Артемовска, оставшиеся 70 человек дезертировали, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска уничтожены более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220802/donbass-1806595826.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, россия, вооруженные силы рф