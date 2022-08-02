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Российские военные уничтожили более 130 националистов в ДНР
Российские военные уничтожили более 130 националистов в ДНР - РИА Новости, 02.08.2022
Российские военные уничтожили более 130 националистов в ДНР
Российские войска уничтожили более 130 националистов в результате огневого поражения 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады украинских войск в районе... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:49
2022-08-02T14:49
2022-08-02T15:01
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили более 130 националистов в результате огневого поражения 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады украинских войск в районе Артемовска, оставшиеся 70 человек дезертировали, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска уничтожены более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, россия, вооруженные силы рф
14:49 02.08.2022 (обновлено: 15:01 02.08.2022)
Российские военные уничтожили более 130 националистов в ДНР
Минобороны: российские военные уничтожили более 130 националистов в районе Артемовска