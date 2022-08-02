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Китай предложил способ "остудить напряженность" между членами Совбеза ООН - РИА Новости, 02.08.2022
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Китай предложил способ "остудить напряженность" между членами Совбеза ООН
Китай предложил способ "остудить напряженность" между членами Совбеза ООН - РИА Новости, 02.08.2022
Китай предложил способ "остудить напряженность" между членами Совбеза ООН
Представители Китая, который председательствует в СБ ООН в августе, пообещали, что будут реже включать кондиционер в помещении Совбеза в качестве символического РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T01:14
2022-08-02T01:14
в мире
китай
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ООН, 2 авг — РИА Новости. Представители Китая, который председательствует в СБ ООН в августе, пообещали, что будут реже включать кондиционер в помещении Совбеза в качестве символического жеста в борьбе с глобальным потеплением, при этом китайская сторона раздаст членам СБ веера, заявил на брифинге постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.Постпред продемонстрировал собравшимся традиционный китайский веер."Мы также предложили использовать менее активно кондиционер в комнате СБ. Это маленький, но символичный шаг в правильном направлении. Если в зале будет слишком тепло, мы рекомендуем господам не надевать их галстуки", — добавил он.
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в мире, китай, сша, нью-йорк (город)
01:14 02.08.2022
 
Китай предложил способ "остудить напряженность" между членами Совбеза ООН

КНР в августе будет реже включать кондиционер в зале СБ ООН, присутствующим раздадут веера

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкСовбез ООН
Совбез ООН - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / POOL
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ООН, 2 авг — РИА Новости. Представители Китая, который председательствует в СБ ООН в августе, пообещали, что будут реже включать кондиционер в помещении Совбеза в качестве символического жеста в борьбе с глобальным потеплением, при этом китайская сторона раздаст членам СБ веера, заявил на брифинге постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Постпред продемонстрировал собравшимся традиционный китайский веер.
"Надеюсь, с этим веером мы сами понизим глобальную температуру, а также остудим напряженность и эмоциональное общение межу членами СБ", — сказал Чжан Цзюнь.
"Мы также предложили использовать менее активно кондиционер в комнате СБ. Это маленький, но символичный шаг в правильном направлении. Если в зале будет слишком тепло, мы рекомендуем господам не надевать их галстуки", — добавил он.
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