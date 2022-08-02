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Китай предложил способ "остудить напряженность" между членами Совбеза ООН
Китай предложил способ "остудить напряженность" между членами Совбеза ООН - РИА Новости, 02.08.2022
Китай предложил способ "остудить напряженность" между членами Совбеза ООН
Представители Китая, который председательствует в СБ ООН в августе, пообещали, что будут реже включать кондиционер в помещении Совбеза в качестве символического РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T01:14
2022-08-02T01:14
2022-08-02T01:14
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ООН, 2 авг — РИА Новости. Представители Китая, который председательствует в СБ ООН в августе, пообещали, что будут реже включать кондиционер в помещении Совбеза в качестве символического жеста в борьбе с глобальным потеплением, при этом китайская сторона раздаст членам СБ веера, заявил на брифинге постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.Постпред продемонстрировал собравшимся традиционный китайский веер."Мы также предложили использовать менее активно кондиционер в комнате СБ. Это маленький, но символичный шаг в правильном направлении. Если в зале будет слишком тепло, мы рекомендуем господам не надевать их галстуки", — добавил он.
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в мире, китай, сша, нью-йорк (город)
Китай предложил способ "остудить напряженность" между членами Совбеза ООН
КНР в августе будет реже включать кондиционер в зале СБ ООН, присутствующим раздадут веера