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Китай предложил способ "остудить напряженность" между членами Совбеза ООН

Китай предложил способ "остудить напряженность" между членами Совбеза ООН - РИА Новости, 02.08.2022

Китай предложил способ "остудить напряженность" между членами Совбеза ООН

Представители Китая, который председательствует в СБ ООН в августе, пообещали, что будут реже включать кондиционер в помещении Совбеза в качестве символического РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T01:14

2022-08-02T01:14

2022-08-02T01:14

в мире

китай

сша

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ООН, 2 авг — РИА Новости. Представители Китая, который председательствует в СБ ООН в августе, пообещали, что будут реже включать кондиционер в помещении Совбеза в качестве символического жеста в борьбе с глобальным потеплением, при этом китайская сторона раздаст членам СБ веера, заявил на брифинге постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.Постпред продемонстрировал собравшимся традиционный китайский веер."Мы также предложили использовать менее активно кондиционер в комнате СБ. Это маленький, но символичный шаг в правильном направлении. Если в зале будет слишком тепло, мы рекомендуем господам не надевать их галстуки", — добавил он.

https://ria.ru/20211215/zhara-1763952225.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, нью-йорк (город)