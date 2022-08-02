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У Китая недостаточно сил для нападения на Тайвань, считает японский эксперт - РИА Новости, 02.08.2022
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У Китая недостаточно сил для нападения на Тайвань, считает японский эксперт
У Китая недостаточно сил для нападения на Тайвань, считает японский эксперт - РИА Новости, 02.08.2022
У Китая недостаточно сил для нападения на Тайвань, считает японский эксперт
Риска, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань повлечет за собой нападение Китая на этот остров, сейчас нет, у Китая пока... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T17:49
2022-08-02T17:49
в мире
нэнси пелоси
китай
тайвань
малайзия
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ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Риска, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань повлечет за собой нападение Китая на этот остров, сейчас нет, у Китая пока недостаточно сил для этого, считает один из ведущих специалистов Японии в области международной безопасности, старший научный сотрудник группы исследований в области безопасности одного из наиболее авторитетных в стране научных центров Фонда мира Сасакавы Цунэо Ватанабэ."Сейчас у Китая нет достаточных сил, чтобы напасть на Тайвань. Нет и такого количества десантных кораблей. Поэтому в этом отношении рисков нет. То есть риска, что визит Пелоси повлечет за собой нападение на Тайвань, в настоящий момент нет", - сказал ученый в беседе с РИА Новости.Но это может стать возможным через пять-шесть лет при условии, что Китай сможет быстро построить необходимые корабли и накопить военную мощь, полагает он."Для нападения на Тайвань необходимы десантные корабли. Сейчас у Китая нет необходимого количества. Они делают, но пока их нет. Но и когда такие корабли будут, это еще не значит, что этого достаточно. Пока что Китай не стоит даже у входа необходимого минимума. По оценкам американских военных, если они быстро построят такие корабли, то через 5-6 лет уже смогут. В этом случае вероятность столкновения между Китаем и США станет еще больше. Тут главный вопрос, ответа на который никто не знает, готова ли будет Америка защитить Тайвань. Если не будет готова, то вероятность нападения Китая на Тайвань становится высокой", - подчеркнул эксперт.В тайваньских СМИ появилась информация о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером во вторник. КНР отреагировала на это заявлением о том, что визит приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.Ранее американские СМИ сообщали, что Пелоси в ходе азиатского турне посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. СМИ также предполагали, что спикер может посетить Тайвань. Сама она отказалась давать комментарии о том, состоится ли какая-нибудь поездка, сославшись на требования безопасности. Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию. В настоящее время самолет с Пелоси мог вылететь из Малайзии в сторону Тайваня.
https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html
https://ria.ru/20220801/konflikty-1806401632.html
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тайвань
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в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, малайзия
17:49 02.08.2022
 
У Китая недостаточно сил для нападения на Тайвань, считает японский эксперт

Японский эксперт Ватанабэ: у Китая пока недостаточно сил для нападения на Тайвань

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Риска, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань повлечет за собой нападение Китая на этот остров, сейчас нет, у Китая пока недостаточно сил для этого, считает один из ведущих специалистов Японии в области международной безопасности, старший научный сотрудник группы исследований в области безопасности одного из наиболее авторитетных в стране научных центров Фонда мира Сасакавы Цунэо Ватанабэ.
"Сейчас у Китая нет достаточных сил, чтобы напасть на Тайвань. Нет и такого количества десантных кораблей. Поэтому в этом отношении рисков нет. То есть риска, что визит Пелоси повлечет за собой нападение на Тайвань, в настоящий момент нет", - сказал ученый в беседе с РИА Новости.
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Но это может стать возможным через пять-шесть лет при условии, что Китай сможет быстро построить необходимые корабли и накопить военную мощь, полагает он.
"Для нападения на Тайвань необходимы десантные корабли. Сейчас у Китая нет необходимого количества. Они делают, но пока их нет. Но и когда такие корабли будут, это еще не значит, что этого достаточно. Пока что Китай не стоит даже у входа необходимого минимума. По оценкам американских военных, если они быстро построят такие корабли, то через 5-6 лет уже смогут. В этом случае вероятность столкновения между Китаем и США станет еще больше. Тут главный вопрос, ответа на который никто не знает, готова ли будет Америка защитить Тайвань. Если не будет готова, то вероятность нападения Китая на Тайвань становится высокой", - подчеркнул эксперт.
В тайваньских СМИ появилась информация о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером во вторник. КНР отреагировала на это заявлением о том, что визит приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
Ранее американские СМИ сообщали, что Пелоси в ходе азиатского турне посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. СМИ также предполагали, что спикер может посетить Тайвань. Сама она отказалась давать комментарии о том, состоится ли какая-нибудь поездка, сославшись на требования безопасности. Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию. В настоящее время самолет с Пелоси мог вылететь из Малайзии в сторону Тайваня.
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В миреНэнси ПелосиКитайТайваньМалайзия
 
 
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