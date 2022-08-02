Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" поменять условия по евробондам
Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" изменить условия договоров по евробондам
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Кабмин Украины разрешил "Нафтогазу", допустившему в июле дефолт по двум выпускам еврооблигаций, изменить условия кредитных договоров по евробондам или заключить дополнительные соглашения, следует из опубликованного документа.
В июле "Нафтогаз" обратился к держателям своих еврооблигаций с предложением отсрочить выплаты процентов на два года, но отсрочки не получил. В компании затем заявили, что правительство Украины запретило ей платить по евробондам, хотя деньги для этого на счетах были, и тем самым власти сознательно пошли на дефолт по этим облигациям.
"Предоставить согласие на совершение на условиях, которые прилагаются к оригиналу, акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сделок с Kondor Finance plc на сумму, превышающую три миллиарда гривен (81,2 миллиона долларов – ред.), относительно изменений к кредитным договорам от 17 июля 2019 года и от 6 ноября 2019 года путем заключения дополнительных договоров и/или изложения указанных договоров в новой редакции", - говорится в тексте распоряжения на сайте кабмина Украины.
"Нафтогаз Украины" должен был 19 июля выплатить купон и погасить выпуск евробондов-2022 объемом 335 миллионов долларов, а также выплатить купон по евробондам-2024 объемом выпуска 600 миллионов евро. Однако данные выплаты произведены не были.
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