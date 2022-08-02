https://ria.ru/20220802/naftogaz-1806701640.html

Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" поменять условия по евробондам

Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" поменять условия по евробондам - РИА Новости, 02.08.2022

Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" поменять условия по евробондам

Кабмин Украины разрешил "Нафтогазу", допустившему в июле дефолт по двум выпускам еврооблигаций, изменить условия кредитных договоров по евробондам или заключить РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T15:51

2022-08-02T15:51

2022-08-02T15:51

украина

нафтогаз украины

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742879769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_b6a72f6485c9d2de118f23bb07f11686.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Кабмин Украины разрешил "Нафтогазу", допустившему в июле дефолт по двум выпускам еврооблигаций, изменить условия кредитных договоров по евробондам или заключить дополнительные соглашения, следует из опубликованного документа.В июле "Нафтогаз" обратился к держателям своих еврооблигаций с предложением отсрочить выплаты процентов на два года, но отсрочки не получил. В компании затем заявили, что правительство Украины запретило ей платить по евробондам, хотя деньги для этого на счетах были, и тем самым власти сознательно пошли на дефолт по этим облигациям."Предоставить согласие на совершение на условиях, которые прилагаются к оригиналу, акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сделок с Kondor Finance plc на сумму, превышающую три миллиарда гривен (81,2 миллиона долларов – ред.), относительно изменений к кредитным договорам от 17 июля 2019 года и от 6 ноября 2019 года путем заключения дополнительных договоров и/или изложения указанных договоров в новой редакции", - говорится в тексте распоряжения на сайте кабмина Украины."Нафтогаз Украины" должен был 19 июля выплатить купон и погасить выпуск евробондов-2022 объемом 335 миллионов долларов, а также выплатить купон по евробондам-2024 объемом выпуска 600 миллионов евро. Однако данные выплаты произведены не были.

https://ria.ru/20220727/naftogaz-1805213563.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, нафтогаз украины, экономика, в мире