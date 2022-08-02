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ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева
ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева - РИА Новости, 02.08.2022
ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева
Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников "иностранного легиона" в районе украинского города Николаев в ходе... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:46
2022-08-02T14:46
2022-08-02T15:12
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников "иностранного легиона" в районе украинского города Николаев в ходе спецоперации, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной во вторник."Высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации украинского "иностранного легиона" в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники", - говорится в документе.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, николаев (украина), воздушно-космические силы россии
14:46 02.08.2022 (обновлено: 15:12 02.08.2022)
ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева
Минобороны сообщило об уничтожении до 250 наемников "иностранного легиона" в Николаеве