https://ria.ru/20220802/naemniki-1806680708.html

ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева

ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева - РИА Новости, 02.08.2022

ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева

Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников "иностранного легиона" в районе украинского города Николаев в ходе... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T14:46

2022-08-02T14:46

2022-08-02T15:12

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников "иностранного легиона" в районе украинского города Николаев в ходе спецоперации, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной во вторник."Высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации украинского "иностранного легиона" в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, николаев (украина), воздушно-космические силы россии