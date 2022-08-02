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ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева - РИА Новости, 02.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220802/naemniki-1806680708.html
ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева
ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева - РИА Новости, 02.08.2022
ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева
Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников "иностранного легиона" в районе украинского города Николаев в ходе... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:46
2022-08-02T15:12
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
николаев (украина)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников "иностранного легиона" в районе украинского города Николаев в ходе спецоперации, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной во вторник."Высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации украинского "иностранного легиона" в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники", - говорится в документе.
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, николаев (украина), воздушно-космические силы россии
14:46 02.08.2022 (обновлено: 15:12 02.08.2022)
 
ВКС уничтожили до 250 иностранных наемников в районе Николаева

Минобороны сообщило об уничтожении до 250 наемников "иностранного легиона" в Николаеве

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили до 250 наемников "иностранного легиона" в районе украинского города Николаев в ходе спецоперации, следует из сводки министерства обороны РФ, распространенной во вторник.
"Высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации украинского "иностранного легиона" в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаНиколаев (Украина)Воздушно-космические силы России
 
 
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