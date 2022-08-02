https://ria.ru/20220802/modernizatsiya-1806651326.html

В Липецкой области модернизируют сети водоснабжения

В Липецкой области модернизируют сети водоснабжения - РИА Новости, 02.08.2022

В Липецкой области модернизируют сети водоснабжения

Власти Липецкой области планируют к концу 2022 года в рамках областных и федеральных проектов улучшить качество водоснабжения для 13 тысяч жителей региона,... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T13:40

2022-08-02T13:40

2022-08-02T13:40

липецкая область

липецкая область

"липецк"

елецкий район

елец

общество

жкх

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Власти Липецкой области планируют к концу 2022 года в рамках областных и федеральных проектов улучшить качество водоснабжения для 13 тысяч жителей региона, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что благодаря модернизации сетей в рамках федерального проекта "Чистая вода" качественное водоснабжение получат девять тысяч домовладений.В рамках региональных программ также ведутся масштабные работы: до конца года будет проложено 60 километров сетей водоснабжения, 10 километров сетей водоотведения, пробурено 17 новых скважин. В результате четыре тысячи жителей региона получат в дома более качественную по составу воду.По словам Артамонова, активные работы сейчас ведутся в селе Нижний Воргол Елецкого района в рамках федерального проекта "Чистая вода". До конца 2022 года там будут построены четыре артезианские скважины и водопровод общей протяженностью 7,7 километра. В результате качественным водоснабжением будут дополнительно обеспечены 660 человек."Водоснабжение является одной из наиболее актуальных проблем, волнующих людей. Мы активно работаем в этом направлении, чтобы значительно улучшить качество жизни населения Липецкой области", - подчеркнул Артамонов.Он добавил, что также на территории Ельца продолжается второй этап строительства сетей водоснабжения и водоотведения Елецкого участка особых экономических зон "Липецк" и "Елецпром", где работает крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений. Выполненные к концу 2022 года работы позволят обеспечить качественной водой Елецкий участок ОЭЗ "Липецк", а заодно и жителей Ельца.

https://ria.ru/20220726/dosug-1805144940.html

липецкая область

елецкий район

елец

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Алёна Пава

липецкая область, "липецк", елецкий район, елец, общество, жкх, игорь артамонов