https://ria.ru/20220802/minirovanie-1806718363.html

Аноним "заминировал" все заводы в Подмосковье

Аноним "заминировал" все заводы в Подмосковье - РИА Новости, 02.08.2022

Аноним "заминировал" все заводы в Подмосковье

Неизвестный "заминировал" все заводы и предприятия на территории Московской области, по предварительной информации, угроза поступила с Украины, рассказал РИА... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:33

2022-08-02T16:33

2022-08-02T16:33

происшествия

украина

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Неизвестный "заминировал" все заводы и предприятия на территории Московской области, по предварительной информации, угроза поступила с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На электронную почту поступило анонимное сообщение с угрозой взрывов на заводах и предприятиях Московской области", - сказал собеседник агентства, добавив, что отправитель находится на территории Украины.По его словам, эвакуация пока не проводится, идут выборочные проверки.

https://ria.ru/20220802/minirovanie-1806632991.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, украина