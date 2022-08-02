https://ria.ru/20220802/minirovanie-1806718363.html
Аноним "заминировал" все заводы в Подмосковье
Аноним "заминировал" все заводы в Подмосковье - РИА Новости, 02.08.2022
Аноним "заминировал" все заводы в Подмосковье
Неизвестный "заминировал" все заводы и предприятия на территории Московской области, по предварительной информации, угроза поступила с Украины, рассказал РИА... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:33
2022-08-02T16:33
2022-08-02T16:33
происшествия
украина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Неизвестный "заминировал" все заводы и предприятия на территории Московской области, по предварительной информации, угроза поступила с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На электронную почту поступило анонимное сообщение с угрозой взрывов на заводах и предприятиях Московской области", - сказал собеседник агентства, добавив, что отправитель находится на территории Украины.По его словам, эвакуация пока не проводится, идут выборочные проверки.
https://ria.ru/20220802/minirovanie-1806632991.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина
Аноним "заминировал" все заводы в Подмосковье
Аноним "заминировал" все заводы и предприятия в Подмосковье