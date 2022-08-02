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Аноним "заминировал" все заводы в Подмосковье - РИА Новости, 02.08.2022
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Аноним "заминировал" все заводы в Подмосковье
Аноним "заминировал" все заводы в Подмосковье - РИА Новости, 02.08.2022
Аноним "заминировал" все заводы в Подмосковье
Неизвестный "заминировал" все заводы и предприятия на территории Московской области, по предварительной информации, угроза поступила с Украины, рассказал РИА... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:33
2022-08-02T16:33
происшествия
украина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Неизвестный "заминировал" все заводы и предприятия на территории Московской области, по предварительной информации, угроза поступила с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На электронную почту поступило анонимное сообщение с угрозой взрывов на заводах и предприятиях Московской области", - сказал собеседник агентства, добавив, что отправитель находится на территории Украины.По его словам, эвакуация пока не проводится, идут выборочные проверки.
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происшествия, украина
16:33 02.08.2022
 
Аноним "заминировал" все заводы в Подмосковье

Аноним "заминировал" все заводы и предприятия в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Неизвестный "заминировал" все заводы и предприятия на территории Московской области, по предварительной информации, угроза поступила с Украины, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На электронную почту поступило анонимное сообщение с угрозой взрывов на заводах и предприятиях Московской области", - сказал собеседник агентства, добавив, что отправитель находится на территории Украины.
Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 12:56Культура
Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковки из-за "минирования"
По его словам, эвакуация пока не проводится, идут выборочные проверки.
 
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