https://ria.ru/20220802/minirovanie-1806632991.html

Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковки из-за "минирования"

Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковки из-за "минирования" - РИА Новости, 02.08.2022

Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковки из-за "минирования"

Более одной тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковской галереи в Москве, в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, после анонимного сообщения с... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:56

2022-08-02T12:56

2022-08-02T13:08

происшествия

третьяковская галерея

массовые звонки о "минировании" зданий в россии

москва

культура

новости культуры

музеи

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более одной тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковской галереи в Москве, в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, после анонимного сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Из двух зданий Третьяковской галереи, в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, после угрозы "минирования" эвакуировали около 1000 человек", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время сотрудники оперативных служб проводят проверку всех помещений Третьяковской галереи.

https://ria.ru/20220725/evakuatsiya-1804827702.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, третьяковская галерея, массовые звонки о "минировании" зданий в россии, москва, новости культуры, музеи