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Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковки из-за "минирования" - РИА Новости, 02.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220802/minirovanie-1806632991.html
Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковки из-за "минирования"
Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковки из-за "минирования" - РИА Новости, 02.08.2022
Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковки из-за "минирования"
Более одной тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковской галереи в Москве, в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, после анонимного сообщения с... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:56
2022-08-02T13:08
происшествия
третьяковская галерея
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
москва
культура
новости культуры
музеи
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более одной тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковской галереи в Москве, в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, после анонимного сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Из двух зданий Третьяковской галереи, в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, после угрозы "минирования" эвакуировали около 1000 человек", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время сотрудники оперативных служб проводят проверку всех помещений Третьяковской галереи.
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происшествия, третьяковская галерея, массовые звонки о "минировании" зданий в россии, москва, новости культуры, музеи
12:56 02.08.2022 (обновлено: 13:08 02.08.2022)
 
Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковки из-за "минирования"

Более тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковки из-за "минирования"

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкТретьяковская галерея
Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Александр Поляков
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Третьяковская галерея. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более одной тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковской галереи в Москве, в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, после анонимного сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Из двух зданий Третьяковской галереи, в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, после угрозы "минирования" эвакуировали около 1000 человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время сотрудники оперативных служб проводят проверку всех помещений Третьяковской галереи.
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КультураПроисшествияТретьяковская галереяМассовые звонки о "минировании" зданий в РоссииМоскваНовости культурыМузеи
 
 
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