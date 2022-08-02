https://ria.ru/20220802/minirovanie-1806632991.html
Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковки из-за "минирования"
Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковки из-за "минирования" - РИА Новости, 02.08.2022
Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковки из-за "минирования"
Более одной тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковской галереи в Москве, в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, после анонимного сообщения с... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:56
2022-08-02T12:56
2022-08-02T13:08
происшествия
третьяковская галерея
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
москва
культура
новости культуры
музеи
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более одной тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковской галереи в Москве, в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, после анонимного сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Из двух зданий Третьяковской галереи, в Лаврушинском переулке и на Крымском валу, после угрозы "минирования" эвакуировали около 1000 человек", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в настоящее время сотрудники оперативных служб проводят проверку всех помещений Третьяковской галереи.
https://ria.ru/20220725/evakuatsiya-1804827702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, третьяковская галерея, массовые звонки о "минировании" зданий в россии, москва, новости культуры, музеи
12:56 02.08.2022 (обновлено: 13:08 02.08.2022)
Более тысячи человек эвакуировали из Третьяковки из-за "минирования"
Более тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковки из-за "минирования"