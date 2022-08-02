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Песков пообещал, что стратегию развития металлургии одобрят после доработки - РИА Новости, 02.08.2022
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Песков пообещал, что стратегию развития металлургии одобрят после доработки
Песков пообещал, что стратегию развития металлургии одобрят после доработки - РИА Новости, 02.08.2022
Песков пообещал, что стратегию развития металлургии одобрят после доработки
В Стратегии развития металлургической отрасли РФ до 2030 года будут доработаны некоторые нюансы, после чего она будет оперативно одобрена, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:01
2022-08-02T14:01
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Стратегии развития металлургической отрасли РФ до 2030 года будут доработаны некоторые нюансы, после чего она будет оперативно одобрена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне на совещании по вопросам развития металлургического комплекса президент России Владимир Путин заявил, что Стратегия развития металлургии РФ до 2030 года должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, нужно задать ориентиры на будущее. Глава государства напомнил, что на совещании в апреле было поручено утвердить такую стратегию."Там (в стратегии - ред.) будут доработаны некоторые нюансы, и затем она быстро будет одобрена", - сказал Песков журналистам.
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экономика, владимир путин, россия
14:01 02.08.2022
 
Песков пообещал, что стратегию развития металлургии одобрят после доработки

Пресс-секретарь Песков обещал, что стратегию развития металлургии одобрят после доработки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Стратегии развития металлургической отрасли РФ до 2030 года будут доработаны некоторые нюансы, после чего она будет оперативно одобрена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне на совещании по вопросам развития металлургического комплекса президент России Владимир Путин заявил, что Стратегия развития металлургии РФ до 2030 года должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, нужно задать ориентиры на будущее. Глава государства напомнил, что на совещании в апреле было поручено утвердить такую стратегию.
"Там (в стратегии - ред.) будут доработаны некоторые нюансы, и затем она быстро будет одобрена", - сказал Песков журналистам.
Металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 12:55
Путин рассказал, какой должна быть стратегия развития металлургии
 
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