https://ria.ru/20220802/metallurgiya-1806661770.html
Песков пообещал, что стратегию развития металлургии одобрят после доработки
Песков пообещал, что стратегию развития металлургии одобрят после доработки - РИА Новости, 02.08.2022
Песков пообещал, что стратегию развития металлургии одобрят после доработки
В Стратегии развития металлургической отрасли РФ до 2030 года будут доработаны некоторые нюансы, после чего она будет оперативно одобрена, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T14:01
2022-08-02T14:01
2022-08-02T14:01
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Стратегии развития металлургической отрасли РФ до 2030 года будут доработаны некоторые нюансы, после чего она будет оперативно одобрена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне на совещании по вопросам развития металлургического комплекса президент России Владимир Путин заявил, что Стратегия развития металлургии РФ до 2030 года должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, нужно задать ориентиры на будущее. Глава государства напомнил, что на совещании в апреле было поручено утвердить такую стратегию."Там (в стратегии - ред.) будут доработаны некоторые нюансы, и затем она быстро будет одобрена", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220801/metallurgiya-1806392375.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Песков пообещал, что стратегию развития металлургии одобрят после доработки
Пресс-секретарь Песков обещал, что стратегию развития металлургии одобрят после доработки