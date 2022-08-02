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Уволенный посол Украины Мельник заявил об отсутствии даты отъезда из ФРГ
Уволенный посол Украины Мельник заявил об отсутствии даты отъезда из ФРГ - РИА Новости, 02.08.2022
Уволенный посол Украины Мельник заявил об отсутствии даты отъезда из ФРГ
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что точной даты его возвращения нет, речь идет о нескольких неделях, но он уже пакует чемоданы. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:40
2022-08-02T16:40
2022-08-02T16:40
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БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что точной даты его возвращения нет, речь идет о нескольких неделях, но он уже пакует чемоданы.Мельник также не стал комментировать сообщения, что он может продолжить работу в Киеве как замглавы МИД страны."Я пока не буду это комментировать, пока решение не принято. Это решение принимает правительство, поэтому я не буду спекулировать, но я готовлюсь продолжать свою дипломатическую службу и сражаться за Украину", - заявил он в ответ на соответствующий вопрос.
https://radiosputnik.ria.ru/20220802/melnik-1806711323.html
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в мире, киев, украина, андрей мельник, германия
Уволенный посол Украины Мельник заявил об отсутствии даты отъезда из ФРГ
Уволенный посол Украины в ФРГ Мельник заявил об отсутствии точной даты возвращения в Киев