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Уволенный посол Украины Мельник заявил об отсутствии даты отъезда из ФРГ - РИА Новости, 02.08.2022
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Уволенный посол Украины Мельник заявил об отсутствии даты отъезда из ФРГ
Уволенный посол Украины Мельник заявил об отсутствии даты отъезда из ФРГ - РИА Новости, 02.08.2022
Уволенный посол Украины Мельник заявил об отсутствии даты отъезда из ФРГ
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что точной даты его возвращения нет, речь идет о нескольких неделях, но он уже пакует чемоданы. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:40
2022-08-02T16:40
в мире
киев
украина
андрей мельник
германия
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БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что точной даты его возвращения нет, речь идет о нескольких неделях, но он уже пакует чемоданы.Мельник также не стал комментировать сообщения, что он может продолжить работу в Киеве как замглавы МИД страны."Я пока не буду это комментировать, пока решение не принято. Это решение принимает правительство, поэтому я не буду спекулировать, но я готовлюсь продолжать свою дипломатическую службу и сражаться за Украину", - заявил он в ответ на соответствующий вопрос.
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в мире, киев, украина, андрей мельник, германия
16:40 02.08.2022
 
Уволенный посол Украины Мельник заявил об отсутствии даты отъезда из ФРГ

Уволенный посол Украины в ФРГ Мельник заявил об отсутствии точной даты возвращения в Киев

© AP PhotoАндрей Мельник
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© AP Photo
Андрей Мельник. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 авг - РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что точной даты его возвращения нет, речь идет о нескольких неделях, но он уже пакует чемоданы.
"Остается несколько недель, даты пока нет, но мы уже пакуем чемоданы", - заявил Мельник в интервью Bild TV, отвечая на вопрос, когда он вернется в Киев.
Мельник также не стал комментировать сообщения, что он может продолжить работу в Киеве как замглавы МИД страны.
"Я пока не буду это комментировать, пока решение не принято. Это решение принимает правительство, поэтому я не буду спекулировать, но я готовлюсь продолжать свою дипломатическую службу и сражаться за Украину", - заявил он в ответ на соответствующий вопрос.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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