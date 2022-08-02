https://ria.ru/20220802/medvezhonok-1806629794.html

Подозреваемый в убийстве медвежонка признался в расправе над животным

Подозреваемый в убийстве медвежонка признался в расправе над животным - РИА Новости, 02.08.2022

Подозреваемый в убийстве медвежонка признался в расправе над животным

Один из подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе в Югре рассказал, что тот мог быть больным, а при разделке туши его знакомый нашел червей, видео с его... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T12:45

2022-08-02T12:45

2022-08-02T13:47

происшествия

ирина волк

россия

нефтеюганский район

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Один из подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе в Югре рассказал, что тот мог быть больным, а при разделке туши его знакомый нашел червей, видео с его опросом опубликовало МВД России.По информации югорской прокуратуры, 30 июля недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе автомобилисты заметили хищника, гуляющего по трассе. Медвежонок отошел с дороги, но вернуться в лес не успел, потому что несколько мужчин начали из машины стрелять в него. По данным местных СМИ, после убийства браконьеры загрузили тушу животного в багажник и увезли.Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские по горячим следам задержали троих подозреваемых в убийстве медвежонка.Один из задержанных на опубликованном МВД видео рассказал, что медвежонка нашел на "своих родовых угодьях". Он выслеживал зверя и позвал знакомого, чтобы тот помог его убить, так как он мог оказаться больным. После чего мужчины поехали искать медвежонка."Увидели, что он бежит рядом с дорогой, хромает... я вышел из машины и сделал около пяти-шести выстрелов. После чего мы его забрали в машину, чтобы разделать", - рассказал он.Мужчина добавил, что на разделку туши его не взяли. Знакомый, "занимавшийся" тушей, рассказал ему, что она оказалась с червями. Поэтому он собирается выкинуть ее на свалку.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ). Изъято ружье, из которого, предположительно, производились выстрелы, а также автомобиль.

https://ria.ru/20220802/medvezhonok-1806600416.html

https://ria.ru/20220802/medvezhonok-1806599781.html

россия

нефтеюганский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры оперативной работы и допроса подозреваемого в убийстве медвежонка в ХМАО В ХМАО – Югре полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве медвежонка 2022-08-02T12:45 true PT2M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ирина волк, россия, нефтеюганский район