https://ria.ru/20220802/medvezhonok-1806629794.html
Подозреваемый в убийстве медвежонка признался в расправе над животным
Подозреваемый в убийстве медвежонка признался в расправе над животным - РИА Новости, 02.08.2022
Подозреваемый в убийстве медвежонка признался в расправе над животным
Один из подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе в Югре рассказал, что тот мог быть больным, а при разделке туши его знакомый нашел червей, видео с его... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T12:45
2022-08-02T12:45
2022-08-02T13:47
происшествия
ирина волк
россия
нефтеюганский район
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Один из подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе в Югре рассказал, что тот мог быть больным, а при разделке туши его знакомый нашел червей, видео с его опросом опубликовало МВД России.По информации югорской прокуратуры, 30 июля недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе автомобилисты заметили хищника, гуляющего по трассе. Медвежонок отошел с дороги, но вернуться в лес не успел, потому что несколько мужчин начали из машины стрелять в него. По данным местных СМИ, после убийства браконьеры загрузили тушу животного в багажник и увезли.Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские по горячим следам задержали троих подозреваемых в убийстве медвежонка.Один из задержанных на опубликованном МВД видео рассказал, что медвежонка нашел на "своих родовых угодьях". Он выслеживал зверя и позвал знакомого, чтобы тот помог его убить, так как он мог оказаться больным. После чего мужчины поехали искать медвежонка."Увидели, что он бежит рядом с дорогой, хромает... я вышел из машины и сделал около пяти-шести выстрелов. После чего мы его забрали в машину, чтобы разделать", - рассказал он.Мужчина добавил, что на разделку туши его не взяли. Знакомый, "занимавшийся" тушей, рассказал ему, что она оказалась с червями. Поэтому он собирается выкинуть ее на свалку.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ). Изъято ружье, из которого, предположительно, производились выстрелы, а также автомобиль.
https://ria.ru/20220802/medvezhonok-1806600416.html
https://ria.ru/20220802/medvezhonok-1806599781.html
россия
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры оперативной работы и допроса подозреваемого в убийстве медвежонка в ХМАО
В ХМАО – Югре полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в убийстве медвежонка
2022-08-02T12:45
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PT2M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ирина волк, россия, нефтеюганский район
12:45 02.08.2022 (обновлено: 13:47 02.08.2022)
Подозреваемый в убийстве медвежонка признался в расправе над животным
Подозреваемый в убийстве медвежонка рассказал о расправе: "Бежит рядом с дорогой, хромает"
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Один из подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе в Югре рассказал, что тот мог быть больным, а при разделке туши его знакомый нашел червей, видео
с его опросом опубликовало МВД России.
По информации югорской прокуратуры, 30 июля недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе
автомобилисты заметили хищника, гуляющего по трассе. Медвежонок отошел с дороги, но вернуться в лес не успел, потому что несколько мужчин начали из машины стрелять в него. По данным местных СМИ, после убийства браконьеры загрузили тушу животного в багажник и увезли.
Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк
сообщила, что полицейские по горячим следам задержали троих подозреваемых в убийстве медвежонка.
Один из задержанных на опубликованном МВД видео рассказал, что медвежонка нашел на "своих родовых угодьях". Он выслеживал зверя и позвал знакомого, чтобы тот помог его убить, так как он мог оказаться больным. После чего мужчины поехали искать медвежонка.
"Увидели, что он бежит рядом с дорогой, хромает... я вышел из машины и сделал около пяти-шести выстрелов. После чего мы его забрали в машину, чтобы разделать", - рассказал он.
Мужчина добавил, что на разделку туши его не взяли. Знакомый, "занимавшийся" тушей, рассказал ему, что она оказалась с червями. Поэтому он собирается выкинуть ее на свалку.
Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (часть 2 статьи 258 УК РФ). Изъято ружье, из которого, предположительно, производились выстрелы, а также автомобиль.