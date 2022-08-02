https://ria.ru/20220802/medvezhonok-1806600416.html

Полиция задержала подозреваемых в расправе над медвежонком в Югре

Полиция задержала подозреваемых в расправе над медвежонком в Югре - РИА Новости, 02.08.2022

Полиция задержала подозреваемых в расправе над медвежонком в Югре

Полицейские в Югре задержали подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:23

2022-08-02T11:23

2022-08-02T15:03

происшествия

россия

нефтеюганский район

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полицейские в Югре задержали подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, у задержанных изъяли ружье и машину.По информации прокуратуры Югры, 30 июля недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе автомобилисты заметили медвежонка, гуляющего по трассе. Хищник отошел с дороги, но вернуться в лес не успел, потому что несколько мужчин начали стрелять в него из внедорожника. По информации местных СМИ, после убийства браконьеры загрузили тушу животного в багажник и увезли.

https://ria.ru/20220802/medvezhonok-1806599781.html

россия

нефтеюганский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, нефтеюганский район