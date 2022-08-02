11:23 02.08.2022 (обновлено: 15:03 02.08.2022)
Полиция задержала подозреваемых в расправе над медвежонком в Югре
Полиция задержала подозреваемых в расправе над медвежонком на трассе в Югре
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полицейские в Югре задержали подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались трое местных жителей. Они признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак", — рассказала она.
Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, у задержанных изъяли ружье и машину.
По информации прокуратуры Югры, 30 июля недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе автомобилисты заметили медвежонка, гуляющего по трассе. Хищник отошел с дороги, но вернуться в лес не успел, потому что несколько мужчин начали стрелять в него из внедорожника. По информации местных СМИ, после убийства браконьеры загрузили тушу животного в багажник и увезли.