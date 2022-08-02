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Полиция задержала подозреваемых в расправе над медвежонком в Югре - РИА Новости, 02.08.2022
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Полиция задержала подозреваемых в расправе над медвежонком в Югре
Полиция задержала подозреваемых в расправе над медвежонком в Югре - РИА Новости, 02.08.2022
Полиция задержала подозреваемых в расправе над медвежонком в Югре
Полицейские в Югре задержали подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:23
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происшествия
россия
нефтеюганский район
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полицейские в Югре задержали подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, у задержанных изъяли ружье и машину.По информации прокуратуры Югры, 30 июля недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе автомобилисты заметили медвежонка, гуляющего по трассе. Хищник отошел с дороги, но вернуться в лес не успел, потому что несколько мужчин начали стрелять в него из внедорожника. По информации местных СМИ, после убийства браконьеры загрузили тушу животного в багажник и увезли.
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россия
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происшествия, россия, нефтеюганский район
11:23 02.08.2022 (обновлено: 15:03 02.08.2022)
 
Полиция задержала подозреваемых в расправе над медвежонком в Югре

Полиция задержала подозреваемых в расправе над медвежонком на трассе в Югре

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Полицейские в Югре задержали подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались трое местных жителей. Они признались, что вывезли тушу и разделали ее, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак", — рассказала она.

Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте, у задержанных изъяли ружье и машину.
По информации прокуратуры Югры, 30 июля недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе автомобилисты заметили медвежонка, гуляющего по трассе. Хищник отошел с дороги, но вернуться в лес не успел, потому что несколько мужчин начали стрелять в него из внедорожника. По информации местных СМИ, после убийства браконьеры загрузили тушу животного в багажник и увезли.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
11:22
После убийства медвежонка на трассе в Югре возбудили уголовное дело
 
ПроисшествияРоссияНефтеюганский район
 
 
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