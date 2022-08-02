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После убийства медвежонка на трассе в Югре возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.08.2022
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После убийства медвежонка на трассе в Югре возбудили уголовное дело
После убийства медвежонка на трассе в Югре возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.08.2022
После убийства медвежонка на трассе в Югре возбудили уголовное дело
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства медвежонка на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает югорская прокуратура. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:22
2022-08-02T11:22
происшествия
нефтеюганский район
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства медвежонка на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает югорская прокуратура.По информации ведомства, 30 июля недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе автомобилисты заметили хищника, гуляющего по трассе. Медвежонок отошел с дороги, но вернуться в лес не успел, потому что несколько мужчин начали из машины стрелять в него. По данным местных СМИ, после убийства браконьеры загрузили тушу животного в багажник и увезли."По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.
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происшествия, нефтеюганский район, россия
11:22 02.08.2022
 
После убийства медвежонка на трассе в Югре возбудили уголовное дело

После убийства медвежонка на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили дело

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства медвежонка на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает югорская прокуратура.
По информации ведомства, 30 июля недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе автомобилисты заметили хищника, гуляющего по трассе. Медвежонок отошел с дороги, но вернуться в лес не успел, потому что несколько мужчин начали из машины стрелять в него. По данным местных СМИ, после убийства браконьеры загрузили тушу животного в багажник и увезли.
"По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 19:53
Полиция начала проверку после убийства медвежонка на трассе в Югре
 
ПроисшествияНефтеюганский районРоссия
 
 
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