https://ria.ru/20220802/medvezhonok-1806599781.html

После убийства медвежонка на трассе в Югре возбудили уголовное дело

После убийства медвежонка на трассе в Югре возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.08.2022

После убийства медвежонка на трассе в Югре возбудили уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства медвежонка на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает югорская прокуратура. РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T11:22

2022-08-02T11:22

2022-08-02T11:22

происшествия

нефтеюганский район

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства медвежонка на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает югорская прокуратура.По информации ведомства, 30 июля недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе автомобилисты заметили хищника, гуляющего по трассе. Медвежонок отошел с дороги, но вернуться в лес не успел, потому что несколько мужчин начали из машины стрелять в него. По данным местных СМИ, после убийства браконьеры загрузили тушу животного в багажник и увезли."По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220801/proverka-1806526545.html

нефтеюганский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нефтеюганский район, россия