https://ria.ru/20220802/medvezhonok-1806599781.html
После убийства медвежонка на трассе в Югре возбудили уголовное дело
После убийства медвежонка на трассе в Югре возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.08.2022
После убийства медвежонка на трассе в Югре возбудили уголовное дело
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства медвежонка на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает югорская прокуратура. РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T11:22
2022-08-02T11:22
2022-08-02T11:22
происшествия
нефтеюганский район
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства медвежонка на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает югорская прокуратура.По информации ведомства, 30 июля недалеко от поселка Салым в Нефтеюганском районе автомобилисты заметили хищника, гуляющего по трассе. Медвежонок отошел с дороги, но вернуться в лес не успел, потому что несколько мужчин начали из машины стрелять в него. По данным местных СМИ, после убийства браконьеры загрузили тушу животного в багажник и увезли."По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.Ход расследования дела находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220801/proverka-1806526545.html
нефтеюганский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нефтеюганский район, россия
После убийства медвежонка на трассе в Югре возбудили уголовное дело
После убийства медвежонка на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили дело