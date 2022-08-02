https://ria.ru/20220802/medvedev-1806797713.html

Медведев на фоне визита Пелоси на Тайвань вспомнил сказку о рыбаке и рыбке

Медведев на фоне визита Пелоси на Тайвань вспомнил сказку о рыбаке и рыбке - РИА Новости, 02.08.2022

Медведев на фоне визита Пелоси на Тайвань вспомнил сказку о рыбаке и рыбке

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань вспомнил сюжет из сказки... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T21:17

2022-08-02T21:17

2022-08-02T21:17

дмитрий медведев

россия

визит пелоси на тайвань

тайвань

в мире

сша

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань вспомнил сюжет из сказки Александра Пушкина "О рыбаке и рыбке".Медведев написал пост у себя в Telegram-канале, где описал сюжет, схожий с тем, что был в сказке Пушкина про золотую рыбку. При этом автор поста сразу отметил, что его текст - не что иное, как "Экзистенциальная сказка про старика, старуху и рыбу".В сюжете, описанном Медведевым, в богатом царстве жили старуха и старик, который любил рыбачить и невод свой забрасывал к соседям, которые терпели это из уважения. Но однажды все изменилось."В беспамятстве пошел старик на чужую землю. Надеялся поймать в дальних краях крупную рыбу. Причем, как обычно, не своими руками. Стал требовать от нищих рыбаков, чтобы они ему рыбку таскали. А он им удочки и сети поставлял, но сам не ходил в море. Говорил им: "Стар я стал, немощен. Но мне надо много рыбы, чтобы я был доволен вместе со старухой. Нужна мне самая большая рыба! Будете ловить, покуда хоть один из вас в живых останется, на ногах стоять будет, не утопнет в пучине морской". И те дурачины и простофили из дальних краев согласились. Ловят день и ночь для старика и старухи рыбу скользкую и гадов морских разных. Надеются самую большую рыбину вытащить, потешить старика со старухой. Но не идет рыба, хоть и неводы новые, и удочки хитрые. То тина придет, то трава морская", - пишет Медведев.После этого, добавил он, старик захотел стать морским и земным владыкою, и отправил старуху в тридесятое царство ловить рыбку не простую, а золотую."Прибыла старуха в то царство-государство. Вышла к море-океяну. Требует подать ей золотую рыбку на подносе сей же час. Хочет, чтобы была рыбка у старухи на посылках. Как услышало сине-море такую нелепицу, наглость бесовскую, речи безумные, вздыбилось, вспенилось. Вздулись его сердитые волны, воем страшным завыли. И глядь – из океяна рыбка выплыла. Не простая, а золотая, восточная. А с ней еще рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот. Свирепые, страшные. Зубами на старуху клацают, вот-вот растерзают, разорвут. Испужалась старуха тогда не на шутку", - добавил Медведев. После этого, как он написал, золотая рыбка молча уплыла."Возвратилась старуха домой не солоно хлебавши. Глядь – а на берегу сидит ее больной старик, щурится подслеповатыми глазами, губами шевелит, но не узнает свою старуху. А перед ним лежит разбитое корыто. Это еще не конец", - завершил он.

https://ria.ru/20220801/konflikty-1806401632.html

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, визит пелоси на тайвань, тайвань, в мире, сша